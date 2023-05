Cổ tích Lọ Lem trên thị trường chứng khoán: Cổ phiếu một công ty tăng 222% trong chưa đầy 1 năm, lặng lẽ “vượt mặt” cả Microsoft, Meta, Amazon

Cổ phiếu gây náo động thị trường có thể bắt nguồn từ thứ cất trong tủ giày hoặc nằm ngay dưới chân của mọi người. Công ty Crocs Inc. có trụ sở tại Colorado đã âm thầm “vượt mặt” một số công ty lớn nhất trên thị trường trong 5 năm qua. Trong số đó bao gồm cả những gã khổng lồ công nghệ như Microsoft, Meta và Amazon.

Từng được cho là sản xuất ra những sản phẩm thời trang lỗi thời, công ty này lại khiến các nhà đầu tư hài lòng trong suốt 5 năm qua. Nếu ai đó đầu tư vào Crocs 10.000 USD vào tháng 4/2014 thì hiện tại người đó sẽ sở hữu khoảng 76.000 USD.

Sản phẩm đầu tiên xuất hiện trên thị trường là những đôi dép quai hậu có phần đầu như cá sấu. Crocs nhanh chóng được đón nhận nồng nhiệt nhờ sự thoải mái, độ bền và thiết kế ngộ nghĩnh. Chúng có rất nhiều màu sắc, đặc biệt phù hợp với những người phải đứng nhiều như y tá và đầu bếp.

Năm 2006, Crocs đã có đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) thành công, thu về 208 triệu USD. Đây là một trong những đợt chào bán ấn tượng nhất vào thời điểm đó. Năm 2012, công ty đạt doanh thu 1,1 tỷ USD.

Đến đầu năm 2022, con số doanh thu đã tăng gần gấp 3 lần, đạt mốc 3,6 tỷ USD. Mức tăng trưởng doanh thu khổng lồ có thể là do Crocs mở rộng sang các dòng sản phẩm mới. Bên cạnh đó, Crocs còn kết hợp với các công ty nổi tiếng khác như The Walt Disney Co. và Vera Bradley Designs Inc. để thiết kế các phiên bản giới hạn.

Ảnh: Yahoo Finance

Nhà sản xuất giày dép đã tạo ra xu hướng thời trang toàn cầu. Nhiều ngôi sao hạng A trên thế giới cũng yêu thích sản phẩm của họ, chẳng hạn như nam ca sĩ Justin Bieber và Post Malone.

Hiện tại, công ty đang tận hưởng những thành quả của mình. Cổ phiếu của Crocs tăng vọt ngay cả trong bối cảnh thị trường rơi vào tình trạng hỗn loạn. Cổ phiếu của công ty đã ghi nhận mức tăng kinh ngạc 222% kể từ đáy tạo hồi tháng 7/2022 là 46,08 USD. Trong năm qua, cổ phiếu của Crocs đã tăng thêm khoảng 93%. Thương vụ mua lại HEYDUDE với giá 2,5 tỷ USD cũng giúp thúc đẩy lợi nhuận của công ty.

Crocs đã hoá thân từ chú vịt con xấu xí trong giới sản xuất giày dép thành câu chuyện cổ tích Lọ Lem của thị trường chứng khoán. Sự lột xác đó đã thu hút nhiều nhà đầu tư cũng như những người đam mê thời trang. Công ty đã chứng minh rằng người có lối đi riêng cũng có thể thành công.

Tham khảo Yahoo Finance