Cổ tức từ Biwase về muộn, Nước Thủ Dầu Một (TDM) báo lãi quý 4/2022 giảm 46%

CTCP Nước Thủ Dầu Một (mã TDM) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2022 với doanh thu thuần đạt 126 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Giá vốn gần như đi ngang giúp biên lãi gộp được cải thiện từ 49,2% lên 53,5% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 67 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.



Trong quý 4, doanh thu tài chính giảm mạnh 78% so với cùng kỳ, xuống còn 22 tỷ đồng chủ yếu do không có khoản cổ tức của năm 2022 từ Biwase (BWE). Khoản này dự kiến sẽ được ghi nhận vào năm 2023. Đây là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận sau thuế của TDM giảm 46% so với cùng kỳ, đạt 74 tỷ đồng.

Mới đây, Biwase đã thông qua nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 13% (01 cổ phiếu nhận 1.300 đồng). Với 192,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Biwase dự kiến sẽ chi gần 251 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Trong đó, TDM là cổ đông lớn nhất nắm 29,93% cổ phần sẽ nhận về hơn 75 tỷ đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào tháng 4/2023.

Lũy kế cả năm 2022, TDM ghi nhận doanh thu thuần đạt 479 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do hụt thu từ hoạt động tài chính, lợi nhuận sau thuế lại giảm 33% so với cùng kỳ, đạt 220 tỷ đồng.

Năm 2022, TDM đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 510 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 247 tỷ đồng, lần lượt giảm 16% và 27% so với năm 2021. Kế hoạch lợi nhuận này được xây dựng không tính đến phần cổ tức nhận được từ Biwase. Với kết quả đạt được, TDM mới thực hiện được 94% kế hoạch doanh thu và 89% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Ngày 7/2 tới đây, TDM sẽ chốt danh sách cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 dự kiến diễn ra ngày 28/3 và nhận tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền. Tỷ lệ cổ tức là 13% (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng) tương ứng số tiền TDM dự chi vào khoảng 124 tỷ đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 5/5/2023.