Collagen - dưỡng chất bảo dưỡng khớp gối, dùng sao cho đúng?

Dưỡng chất nào cần cho xương chắc khỏe, khớp dẻo dai?



Để bảo vệ xương chắc khỏe, khớp dẻo dai, mục tiêu quan trọng hàng đầu là đảm bảo được sự nguyên vẹn và tính trơn láng của sụn khớp. Do đó, chuyên gia - TS. Dương Đình Triết cho rằng, việc bổ sung những dưỡng chất thiết để thúc đẩy tiến trình tái tạo sụn khớp là rất quan trọng.

"Trong đó, collagen - đặc biệt là type II đảm nhiệm vị trí chủ chốt của sụn khớp, chiếm khoảng 70% trọng lượng sụn khô. Chúng có vai trò duy trì độ đàn hồi cho mô sụn, đồng thời giữ nước để bề mặt sụn luôn trơn láng. Nhờ đó giảm xóc, giảm ma sát cho các đầu xương, giúp khớp cử động nhẹ nhàng và linh hoạt" – Chuyên gia, TS. Dương Đình Triết cho biết.

Bên cạnh đó, chuyên gia nhấn mạnh thêm, collagen còn là chất trung gian kích thích sản xuất chất giảm đau, giảm sưng, giúp phòng chống bệnh viêm khớp, hỗ trợ tái tạo tế bào sụn và ngăn chặn sự mài mòn, biến dạng khớp. Ngoài ra, chất bổ sung collagen có thể giúp ức chế quá trình phân hủy xương, làm tăng khối lượng cơ bắp.



Điều này đã được các nghiên cứu chứng minh, đồng thời chỉ ra, collagen hiệu quả với nhiều bệnh lý như viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống dính khớp, viêm khớp do vi tinh thể, viêm khớp vảy nến, viêm khớp do nguyên nhân chấn thương… Đáng chú ý, liệu pháp collagen không chỉ được áp dụng cho người bệnh bị thoái hóa nhẹ mà còn chứng minh hiệu quả với trường hợp ở mức độ vừa và nặng, thất bại với các phương pháp khác.

Bảo dưỡng, tái tạo xương khớp bằng Collagen

TS. Dương Đình Triết khuyến nghị, bắt đầu từ tuổi 25, việc sản sinh collagen trong cơ thể sẽ giảm giảm dần cả về số lượng và chất lượng. Do vậy, việc bổ sung collagen nên là một quá dài dài hạn, không phải đến khi xương khớp lục cục lên tiếng mới bắt đầu nghĩ đến.

"Mỗi người đều có thể bổ sung collagen bên trong qua chế độ ăn uống hằng ngày bằng cách ăn phong phú những thực phẩm như đậu, rau họ cải - cải xanh, cải xoăn, cải mầm…, nước dùng từ xương hầm, trứng, các sản phầm từ sữa - phô mai, sữa chua, kefir, omega-3 từ cá hồi, lựu…

Đồng thời, tăng cường thực phẩm giàu vitamin C như bông cải xanh, rau bina, dâu và quả kiwi vừa hỗ trợ quá trình hình thành collagen, vừa giảm oxy hóa. Ngoài ra, ngày nay, cuộc sống bận rộn, thiếu những bữa ăn đa dạng, do vậy nhiều người thường có xu hướng lựa chọn sản phẩm bổ sung collagen" - TS. Dương Đình Triết cho biết.

Tuy vậy, vấn đề trọng điểm hiện nay là người tiêu dùng đang "lạc lối" trong hàng trăm, hàng ngàn sản phẩm bổ sung collagen khác nhau, từ loại được sản xuất trong nước đến nhập khẩu quốc tế, với mức giá cũng vô cùng đa dạng. Do đó, chuyên gia khuyến cáo, nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có đăng ký chất lượng sản phẩm.

Nên lựa chọn sản phẩm bổ sung collagen được kiểm chứng trên lâm sàng (Ảnh minh họa)

Song song đó, một sản phẩm tốt phải đảm bảo các yếu tố dược lý của collagen mà không ảnh hưởng đến cơ thể người dùng. Tốt hơn hết, nên có kiểm chứng lâm sàng, chứng minh hiệu quả trên sụn khớp, bởi hiện nay, điều cốt lõi là "y học thực chứng".



Collagen cũng có nhiều loại, trong đó collagen peptides type II (collagen type II thủy phân) hoạt tính sinh học sẽ cho khả năng hấp thu tốt. Qua các tài liệu nghiên cứu cho thấy, khi được bổ sung qua đường uống, 85 - 95% collagen sẽ được hấp thu vào máu và tham gia quá trình hỗ trợ tái tạo các tổn hại của sụn khớp.

Để tăng cường khả năng hấp thu collagen, nên phối hợp cùng vitamin C hay hoạt chất galactolipid (thường có trong chiết xuất của nụ tầm xuân) sẽ gia tăng tổng hợp chất nền cho sụn khớp (collagen và aggrecan), giúp duy trì bộ khung sụn khớp chắc khỏe, bề mặt sụn trơn láng, ức chế các yếu tố gây viêm, giúp giảm đau và từ đó ngăn chặn quá trình phá hủy mô sụn khớp.

"Trước khi sử dụng, nên có tư vấn của chuyên gia để sử dụng đúng cách, hợp lý và an toàn. Ngoài ra, collagen chỉ nên dùng với liều lượng phù hợp. Chọn loại collagen cung cấp vừa và đủ mức cần thiết cho cơ thể mỗi ngày - khoảng 5.000mg (sau khi hấp thu). Nên uống bổ sung collagen liên tục trong vòng 3 tháng, rồi ngưng lại trong vòng 1 tháng để cơ thể tự hấp thu trọn vẹn lượng collagen, sau đó mới dùng lại với liều uống duy trì.

Thời điểm tối ưu nhất để sử dụng collagen là vào buổi sáng trước khi ăn sáng 30 phút và buổi tối trước khi đi ngủ 30 phút. Cuối cùng, cần lưu ý rằng, nên kết hợp tập luyện thể dục thể thao với uống collagen để mang lại lối sống lành mạnh và khoa học" - TS. Dương Đình Triết chia sẻ.

CH-Alpha PLUS - Collagen sụn khớp hàng đầu tại Đức

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe CH-Alpha PLUS có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 2159/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 1/11/2023. Có công dụng bổ sung collagen peptides, hỗ trợ tốt cho sụn và khớp.

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.



Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Sản phẩm được phân phối bởi: Công ty TNHH Elasten Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8 – Tòa nhà CIC Tower, số 2, ngõ 219 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Xem thông tin chi tiết về sản phẩm CH-Alpha PLUS tại:

Fanpage: https://www.facebook.com/CH.Alpha.official

Website: https://collagensunkhop.ch-alpha.vn



Điện thoại: 082 854 5656