Colos Opti: Giải pháp kép cho hô hấp tốt - tiêu hóa khỏe

Tiêu hóa kém ảnh hưởng đến khẩu vị và khả năng hấp thụ dưỡng chất của trẻ



Hệ tiêu hóa của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ phát triển chưa hoàn thiện nên các bé hay gặp các vấn đề về tiêu hóa. Nếu con bạn thường xuyên bị nôn trớ, tiêu chảy, táo bón thì có khả năng hệ tiêu hóa của bé đang gặp một số vấn đề. Tiêu hóa tốt: Lợi khuẩn Bifidus và hệ xơ kép HMO - FOS/Inulin giúp ổn định hệ vi sinh đường ruột, cân bằng hệ tiêu hóa và phòng ngừa táo bón. Lysine, Vitamin Nhóm B giúp bé ăn ngon và hấp thu tốt.

Nguyên nhân chính là do trẻ nhỏ sức đề kháng còn yếu, hệ tiêu hóa và hô hấp chưa phát triển toàn diện nên vừa dễ bị nhiễm bệnh, vừa dễ bị tác động bởi các yếu tố khiến bệnh tăng thêm như thay đổi thời tiết, môi trường sống ô nhiễm... Theo thống kê, trẻ dưới 5 tuổi có trung bình khoảng 4-6 lần nhiễm khuẩn hô hấp mỗi năm. Hô hấp khỏe: Sữa non ColosIgG 24h cung cấp kháng thể IgG tự nhiên, kết hợp 2’FL - HMO (Oligosaccharides tìm thấy trong sữa mẹ) giúp tăng cường miễn dịch tại đường tiêu hóa, đường hô hấp, giúp bé khỏe mạnh và hạn chế ốm vặt.

Nhìn chung, hệ tiêu hoá ổn định, hệ vi sinh đường tiêu hoá cân bằng sẽ giúp trẻ ăn ngon miệng và hấp thu đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của cơ thể. Tiếp theo, hệ hô hấp khỏe với sức đề kháng cao giúp trẻ được bảo vệ tốt, giảm thiểu nguy cơ và tần suất mắc các bệnh đường hô hấp, từ đó cũng giúp trẻ phát triển khỏe mạnh hơn. Nhiều chuyên gia nhận định vi khuẩn, virus chiếm tỉ lệ xâm nhập cao vào cơ thể trẻ qua đường tiêu hóa và hô hấp, do đó chỉ cần "Tiêu hóa tốt - Hô hấp khỏe" là bé đã có nền tảng quan trọng cho sự phát triển vượt trội cả về thể chất và trí tuệ trong những năm đầu đời, và sẽ đạt được thể trạng tốt khi trưởng thành.

Colos Opti 2+ ứng dụng hệ dưỡng chất mát tự nhiên với sữa non Colos IgG 24h quý giá - Sữa non thu trong 24h giờ đầu tiên từ những trang trại hạng A tại Mỹ, nhập khẩu độc quyền bởi VitaDairy - kết hợp lợi khuẩn Bifidus cao cấp được nhập khẩu từ Đan Mạch, hệ xơ kép HMO-FOS giúp ổn định hệ vi sinh đường ruột, cân bằng tiêu hoá và phòng ngừa táo bón. Colos Opti 2+ cũng tiên phong trên thị trường trong việc chăm sóc và hỗ trợ giúp Hô Hấp Khỏe thông qua thành phần sữa non ColosIgG 24h với hàm lượng kháng thể IgG cao. Kháng thể IgG được biết đến là kháng thể mạnh nhất trong các loại kháng thể của cơ thể, có khả năng gắn kết và tiêu diệt các yếu tố gây bệnh. Kháng thể IgG trong sữa non bổ sung được biết sẽ tạo thành hàng rào bảo vệ trẻ ở 2 cửa ngõ hô hấp và tiêu hoá.

Bà Ngô Huyền Trang, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm cho biết. "Trải qua 2 năm với 4 làn sóng bùng phát dịch bệnh chúng tôi nhận thấy, vấn đề nâng cao miễn dịch được chú trọng hơn bao giờ hết. Với sản phẩm Colos Opti 2+, chúng tôi đã đặt mình trong tâm thế mùa dịch bệnh để đưa ra giải pháp dinh dưỡng giúp Tiêu hoá tốt - hô hấp khỏe là 2 cửa ngõ quan trọng thường xuyên tiếp xúc với vi khuẩn và mầm bệnh. " Là một trong ba công ty sữa lớn nhất tại Việt Nam, tiên phong về Dinh dưỡng Miễn dịch, VitaDairy luôn hướng đến mục tiêu giúp trẻ em Việt Nam có nền tảng phát triển khỏe mạnh. Sản phẩm dinh dưỡng công thức Colos Opti 2+ của Vitadairy chắc chắn sẽ trở thành trợ thủ đắc lực có thể san sẻ nỗi lo lắng của các bà mẹ trong công việc chăm sóc con hàng ngày.

