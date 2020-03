Cơn ác mộng của Apple ập đến: Doanh số bán iPhone ở Trung Quốc giảm hơn 60% trong 1 tháng, 167 tỷ USD vốn hoá bị "thổi bay" từ đầu năm đến nay

Doanh số bán hàng iPhone của Apple tại Trung Quốc giảm hơn 60% trong tháng 2, khi dịch Covid-19 bùng phát, khiến một loạt cửa hàng và các đối tác sản xuất chính ở quốc gia này ngừng hoạt động. Hiện tại, đại lục vẫn là thị trường nước ngoài lớn nhất đối với "gã khổng lồ" công nghệ của Mỹ.

Theo tính toán của Bloomberg dựa trên số liệu hàng tháng từ Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc (CAIC), doanh số bán hàng dòng sản phẩm được ưa chuộng nhất của Apple đã giảm xuống chỉ còn 494.600 chiếc trong tháng 2 so với năm trước. Nhìn chung, tổng doanh số bán điện thoại ở Trung Quốc, bao gồm cả các thiết bị Android, cũng giảm tới 56%, xuống còn 6,4 triệu chiếc.

Kể từ khi bùng phát ở Trung Quốc vào tháng 1, dịch Covid-19 đã tác động đến cả nguồn cung lẫn nhu cầu cầu của Apple. Các nhà máy mở cửa trở lại với hoạt động chậm hơn dự kiến, hầu hết 42 cửa hàng của hãng vẫn "im lìm" trong nhiều tuần, khiến "gã khổng lồ" của Mỹ phải hứng chịu sự gián đoạn trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Khi các nhà máy đang dần khởi động trở lại sau một thời gian các lệnh hạn chế được thực hiện, thì quá trình sản xuất sẽ đối diện với nguy cơ gặp "nút thắt cổ chai", gây ảnh hưởng đến doanh thu bán iPhone trong vài tháng tới.

Hơn nữa, Apple đã và đang chứng kiến tình trạng doanh thu iPhone sụt giảm nặng nề bên ngoài thị trường Trung Quốc do tác động của virus corona, dù sự ảnh hưởng có thể chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn, theo Daniel Ives – nhà phân tích của Wedbush.

Timothy Arcuri – nhà phân tích của UBS, thì cho rằng, trong trường hợp sự lây lan của dịch bệnh vẫn tiếp diễn đến quý II, thì hoạt động ra mắt mẫu iPhone 5G có thể gặp sự gián đoạn, dự kiến sự kiện này sẽ diễn ra vào nửa cuối năm 2020.

Cổ phiếu Apple lao dốc ngay từ trước khi phiên bán tháo ngày 9/3 diễn ra.

Trước khi phiên bán tháo ngày 9/3 diễn ra, Apple đã mất 167 tỷ USD vốn hoá kể từ khi chạm mức cao kỷ lục vào năm nay. Điều này thể hiện sự lo ngại của giới đầu tư về tác động của dịch Covid-19 lây lan trên toàn cầu.



Tuần trước, Bank of America cho biết mẫu iPhone 5G rất được mong đợi của Apple có thể chứng kiến việc ra mắt bị trì hoãn vào cuối mùa thu do sự lây lan của dịch bệnh. Ngân hàng này đã trích dẫn nhận định của một chuyêngia về chuỗi cung ứng của Apple, Elliot Lan dự đoán việc ra mắt dòng iPhone SE2 sẽ bị trì hoãn "vài tháng" vì vấn đề về nguồn cung, cũng như nhu cầu sụt giảm do virus corona lây lan.

Mới đây, CEO Tim Cook cũng chia sẻ rằng sự bùng phát của virus corona là một thách thức đối với công ty. Trong vài tuần qua, công ty của ông đã cảnh báo các nhân viên bán lẻ về tình trạng thiếu nguồn iPhone thay thế, hạ triển vọng doanh thu hàng quý và khuyến khích nhân viên ở Thung lũng Silicon làm việc tại nhà.

Hiện tại, vẫn chưa rõ dịch bệnh sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung dài hạn như thế nào. Đối tác sản xuất chính của Apple - Hon Hai Precision Industry Co., cho biết nhà máy ở Trung Quốc sẽ hoạt động trở lại vài cuối tháng này.

Tham khảo Bloomberg