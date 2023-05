Cơn bĩ cực của tân CEO Twitter: Từ 'dê tế thần' cho Elon Musk thành mục tiêu dễ 'ăn' của Mark Zuckerberg

Tờ Fortune cho biết chỉ 1 tuần sau khi được Elon Musk bổ nhiệm làm người thay thế vị trí CEO Twitter, bà Linda Yaccarino đã có ngay đối thủ khi Instagram của Mark Zuckerberg đang lên kế hoạch xây dựng một ứng dụng mới tương tự Twitter.

“Chiến thôi”, bà Linda đăng dòng Tweet đáp trả những câu hỏi của báo giới về vụ việc chỉ 1 tuần sau khi vừa mới cảm ơn Elon Musk vì đã lựa chọn mình vào chiếc ghế CEO.

Động thái của bà Linda được đưa ra sau khi tờ Techcrunch đăng tải một bài báo phân tích cho thấy Instagram đang có kế hoạch xây dựng một ứng dụng na ná Twitter. Theo nguồn tin này, ứng dụng mới của Instagram có thể ra mắt vào cuối tháng 6/2023, dựa trên những dòng email được gửi cho các đội thực hiện dự án trong Meta (Facebook).

Kế hoạch của Mark Zuckerberg là xây dựng một nền tảng mới dựa trên cốt lõi Instagram, nhưng vẫn đủ sức cạnh tranh được với Twitter. Ứng dụng mới này sẽ chỉ cần một lần đăng nhập tài khoản Instagram là liên thông được, đồng thời có thể “sao chép” những người theo dõi, thông tin liên quan từ Instagram sang.

Theo Fortune, Meta (Facebook) đang nối gót những mạng xã hội khác như Mastodo hay Bluesky nhằm tấn công Twitter trong bối cảnh nền tảng này gặp nhiều vấn đề.

Tuy nhiên khác với những mạng xã hội mới ít tên tuổi, đế chế nhà Mark Zuckerberg có lợi thế rất lớn khi có hàng tỷ người dùng đang dùng các nền tảng của hãng như Instagram, Facebook, WhatsApp hay Messenger.

Từ dê tế thần thành mục tiêu dễ "ăn"?

Một số chuyên gia lo ngại bà Yaccarino sẽ trở thành “dê tế thần” cho Elon Musk khi được cho cơ hội thăng tiến nhưng thực tế lại phải đi dọn dẹp đống lộn xộn do vị tỷ phú này gây ra. Nếu thành công thì là do Elon Musk có tầm nhìn về nhân tài, còn thất bại thì là do CEO mới không đủ năng lực.

Những ví dụ điển hình như cựu CEO Marissa Mayer của Yahoo đã quá rõ ràng khi bà phải chịu sự chỉ trích chính cho sự sụp đổ của đế chế này dù những người tiền nhiệm đi trước mới là thủ phạm đưa ra các quyết định sai lầm cho Yahoo.

Việc Mark Zuckerberg tham gia cuộc chơi tranh thủ cơ hội khi Twitter gặp khó càng khiến thách thức với bà Yaccarino lớn hơn, nhất là sau khi Meta đã tích cực cắt giảm nhân lực để hướng tới hoạt động hiệu quả hơn trước sự bành trướng của Tiktok.

Rất rõ ràng, Mark Zuckerberg sau thất bại của vũ trụ số đang phải cố gắng tìm kiếm “công trạng” nhằm chứng minh thực lực bản thân với cổ đông cũng như lấy lại niềm tin, hình ảnh bản thân với người hâm mộ cùng nhân viên Meta.

Động thái sa thải hàng loạt cùng thất bại của vũ trụ số đang khiến tinh thần nhân viên Meta lao dốc trầm trọng khi chẳng ai biết khi nào đợt sa thải mới sẽ diễn ra tiếp theo.

Bởi vậy Twitter, vốn đang trong tình cảnh bất ổn sau khi Elon Musk tiếp quản cùng với việc CEO Yaccarino mới lên thay, đã trở thành mục tiêu tốt nhất cho Mark Zuckerberg.

"Lạc quan cẩn trọng"

Việc Mark Zuckerberg tranh thủ lúc Twitter “sa cơ lỡ vận” là một thách thức rất lớn cho tân CEO Yaccarino khi các khách hàng doanh nghiệp quảng cáo đang phải cắt giảm ngân sách, chỉ tập trung cho những nền tảng lớn như Facebook thay vì mạng xã hội đầy tai tiếng nhà Elon Musk.

Nhiều chuyên gia khá quan ngại về việc bà Yaccarino sẽ thuyết phục các khách hàng doanh nghiệp quay lại quảng cáo Twitter như thế nào khi Elon Musk vẫn nằm trong ban điều hành và chịu trách nhiệm phát triển các dự án. Nhân tố đầy bất ổn này chính là nguyên nhân khiến hàng loạt doanh nghiệp rời bỏ Twitter kể từ khi Elon Musk mua lại mạng xã hội này.

Bất chấp điều đó, bà Yaccarino, vốn là cựu giám đốc mảng quảng cáo của đài NBCUniversal, vẫn bày tỏ sự lạc quan vào tình hình trước mắt.

Tờ Financial Times (FT) cho biết ngay sau khi bà Yaccarino được bổ nhiệm làm CEO Twitter thay thế Elon Musk, tập đoàn môi giới truyền thông lớn nhất thế giới GroupM đã bày tỏ sự “lạc quan cẩn trọng” về nền tảng này, đồng thời nhận định Twitter không còn là một “mối nguy hiểm cao” cho các khách hàng quảng cáo.

Mặc dù Elon Musk đang cố tìm kiếm nguồn thu từ phí đăng ký dịch vụ của người dùng nhưng cho đến hiện nay, dự án này chẳng có nhiều tiến triển và Twitter vẫn phải phụ thuộc vào tiền quảng cáo là chính.

Giám đốc Daniel Ives của Wedbush Securities nhận định việc bổ nhiệm mới này của Elon Musk là một nước đi đúng đắn.

“Bà ấy (Yaccarino) sẽ là người cực kỳ tích cực tìm kiếm nguồn thu từ quảng cáo”, ông Ives cho biết.

Những người ủng hộ bà Yaccarino cho biết người phụ nữ này không hề sợ hãi thách thức quyền lực của Elon Musk, thể hiện qua cuộc phỏng vấn vào tháng trước tại hội chợ marketing ở Florida khi bà vẫn còn làm cho đài NBCUniversal.

Tại đây, bà Yaccarino đã liên tục đặt những câu hỏi gây áp lực cho Elon Musk, bày tỏ sự quan ngại về mảng quảng cáo cũng như khiến nhà sáng lập Tesla phải cam kết hạn chế đăng tải lên Twitter sau 3h sáng.

