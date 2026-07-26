Con cái ít gọi điện về nhà có phải bất hiếu không? Bài viết này sẽ khiến các bậc cha mẹ vỡ lẽ ra sự thật!

Gần đây, một bài đăng trên diễn đàn mạng xã hội chia sẻ về câu chuyện một người mẹ 58 tuổi ở Trung Quốc tìm đến tận nhà con trai 38 tuổi đang sinh sống tại Thượng Hải vì nửa tháng anh không chủ động nhắn tin. Đến nơi, người mẹ mới nhận ra con trai bận rộn tăng ca, nhưng trên bàn đã chuẩn bị sẵn phiếu đặt lịch khám sức khỏe tổng quát, hóa đơn mua quà tặng mẹ và màn hình điện thoại vẫn để hình bà.

Câu chuyện đã nhận được sự quan tâm lớn cùng nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bên cho rằng việc con cái trưởng thành không chủ động hỏi thăm là thiếu quan tâm; bên còn lại chỉ ra rằng khoảng cách và công việc bận rộn khiến nhiều người trẻ chọn cách thể hiện sự hiếu thảo qua hành động thực tế thay vì những cuộc trò chuyện hàng ngày.

Cần phân biệt rõ nhóm con cái vô trách nhiệm với một bộ phận người trẻ hiện nay: họ có công việc ổn định, cuộc sống riêng, sẵn sàng phản hồi tin nhắn và có mặt ngay khi cha mẹ ốm đau, nhưng ít khi chủ động nhắn tin trò chuyện phiếm hoặc báo cáo hành trình mỗi ngày.

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Sự độc lập trong tâm lý và tác động từ cách giáo dục

Nhiều nghiên cứu tâm lý chỉ ra rằng, mức độ chủ động liên lạc của con cái khi trưởng thành liên quan chặt chẽ đến phương pháp giáo dục từ nhỏ.

Giáo sư Khuống Lợi thuộc Đại học Y khoa Trùng Khánh từng nhận định về hiện tượng "chưa cai sữa ở tuổi trưởng thành". Theo chuyên gia, những trẻ nhỏ được bao bọc quá mức khi lớn lên dễ coi cha mẹ là "chiếc gậy chống", mất đi khả năng tự lập và đối mặt với áp lực cuộc sống.

Ngược lại, cuộc khảo sát tâm lý trên 1.131 sinh viên đại học do Đại học Sư phạm Bắc Kinh thực hiện cho thấy: những người từ nhỏ được cha mẹ trao quyền tự chủ và không can thiệp quá sâu vào đời sống cá nhân có điểm số về tính cách độc lập cao hơn 40% so với nhóm bị bao bọc. Mức độ hoàn thiện quá trình "tách rời - cá thể hóa" của họ cũng cao hơn. Những cá nhân này thường không cần tìm kiếm cảm giác an toàn thông qua việc trò chuyện hàng ngày với cha mẹ mà có khả năng tự gánh vác trách nhiệm.

Áp lực cuộc sống và nỗi lo "truyền tải năng lượng tiêu cực"

Áp lực kinh tế, chi phí sinh hoạt tại các đô thị lớn cùng KPI công việc khiến nhiều người trẻ không còn nhiều thời gian cho các cuộc tán gẫu. Bên cạnh đó, tâm lý "giấu đi nỗi lo" cũng là nguyên nhân khiến con cái ngại chủ động liên lạc. Nhiều người thừa nhận họ lo ngại việc chia sẻ áp lực công việc hay khó khăn trong cuộc sống sẽ khiến cha mẹ thêm lo âu, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nghiên cứu phối hợp giữa Đại học Nhân dân Trung Quốc và Đại học Giao thông Thượng Hải cho thấy sự tương tác hai chiều trong giao tiếp gia đình:

- Nếu người lớn tuổi than phiền với con cái quá 3 lần/tuần, xác suất con chủ động về thăm nhà giảm 42%.

- Ngược lại, khi cha mẹ tôn trọng cuộc sống riêng, không can thiệp sâu vào chuyện thu nhập, kết hôn hay xích mích vợ chồng của con, tần suất con cái tự nguyện về thăm nhà tăng tới 35%.

Về tần suất tương tác lý tưởng, nghiên cứu theo dõi hàng nghìn gia đình của Đại học Tokyo (Nhật Bản) đưa ra ngưỡng phù hợp: liên lạc từ 2 - 3 lần mỗi tuần, mỗi lần không quá 1 giờ . Tần suất này giúp cả hai thế hệ đều cảm thấy thoải mái, tránh tâm lý "bị tra hỏi" ở người trẻ hoặc "bị phớt lờ" ở người lớn tuổi.

Nhìn nhận đúng về sự gắn kết gia đình

Các chuyên gia cho rằng, tiêu chí đánh giá tình cảm gia đình không nằm ở tần suất nhắn tin xã giao, mà thể hiện ở sự hỗ trợ thiết thực:

- Thái độ phản hồi tin nhắn nghiêm túc, không hời hợt.

- Có mặt kịp thời khi cha mẹ đau ốm, cần sự trợ giúp.

- Nhớ đến cha mẹ vào các dịp lễ, tết.

- Tôn trọng ý kiến cha mẹ khi quyết định các việc lớn.

Thực tế cho thấy, khi cha mẹ tự xây dựng đời sống cá nhân phong phú, như tham gia các câu lạc bộ, học thêm kỹ năng mới áp lực tâm lý lên con cái cũng giảm bớt. Sự chủ động từ phía con cái thường đến một cách tự nhiên hơn khi mối quan hệ gia đình giữ được khoảng cách hợp lý và sự tôn trọng lẫn nhau.

Nguồn: QQ