Con cái sở hữu chỉ 1 trong 4 đặc điểm sau thôi, bố mẹ về già sẽ được hưởng phúc!

Một nghiên cứu cho thấy, tiêu chuẩn hàng đầu về một tuổi già thành công trong mắt người cao tuổi hóa ra lại là hôn nhân hạnh phúc và con cái hiếu thảo.

Nuôi con giống như mở một chiếc hộp mù, có những đứa trẻ lớn lên như một lưỡi dao găm thẳng vào tim khiến cha mẹ rỉ máu, nhưng cũng có những đứa trẻ lại như luồng sáng sưởi ấm những năm tháng muộn màng của đấng sinh thành. Những đứa con sở hữu một trong bốn đặc điểm dưới đây chính là phúc đức lớn nhất của cha mẹ.

Đứa trẻ có tính cách tốt là "ông mặt trời nhỏ" trong gia đình

Ở đâu có những đứa trẻ này, ở đó không khí không bao giờ lạnh lẽo. Trong nhà hễ có ai tức giận, con chỉ cần buông một câu đùa hài hước hay nũng nịu một chút là lửa giận của cha mẹ tan biến ngay lập tức.

Đứa trẻ có tính cách tốt thà chịu thiệt thòi chứ không muốn nhìn thấy gia đình rơi vào cảnh ngột ngạt, khó coi. Có những người con từ nhỏ đã biết dùng tiền tiêu vặt mua cháo cho mẹ ốm, lớn lên đi làm lại luôn chu đáo mua máy massage cho ông bà, trà cho bố, mỹ phẩm cho mẹ.

Được nuôi dưỡng từ một gia đình ôn hòa, con không bao giờ trút cảm xúc tiêu cực lên người thân mà luôn biết cách mang lại niềm vui, giúp cuộc sống của cha mẹ luôn nhẹ nhàng và an lòng.

Đứa trẻ có thế giới quan ngay thẳng là chỗ dựa vững chãi

Trên đời này người thông minh không thiếu, cái thiếu nhất chính là những người có lương tri. Có những đứa trẻ từ nhỏ đã biết phân biệt đúng sai, sẵn sàng đứng ra bảo vệ bạn học bị bắt nạt hay nhặt được tiền rơi là đem nộp thầy cô.

Những đứa con có thế giới quan đúng đắn như vậy sẽ không bao giờ vì lợi ích mà bán đứng cha mẹ, luôn là chỗ dựa vững chắc khiến đấng sinh thành chẳng phải lo nghĩ con sẽ gây họa hay bị người khác lừa gạt.

Đứa trẻ có tinh thần trách nhiệm là "cột trụ" chống đỡ khi trời sập

Sự trưởng thành thực sự không đo bằng tuổi tác, mà đo bằng độ vững chãi của bờ vai. Có những đứa trẻ từ nhỏ đã mang trong mình nghị lực phi thường, luôn tìm mọi cách để cùng gánh vác gia đình thay vì than vãn trước hoàn cảnh.

Khi lớn lên, những đứa trẻ như vậy tự khắc trở thành cột trụ vững chắc nhất, biết tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình và là niềm hy vọng lớn nhất của gia mẹ.

Đứa con hiếu thảo là "viên thuốc an thần" cho tuổi già

Hai chữ hiếu thảo có rất nhiều người luôn treo trên cửa miệng, nhưng số người thực sự làm được bằng cả trái tim lại không nhiều. Sự hiếu thảo đích thực không nằm ở việc gửi bao nhiêu tiền, mà là cách con cái khiến cha mẹ cảm thấy an lòng, biết rằng dù có chuyện gì xảy ra thì chúng vẫn luôn ở bên cạnh.

Nhiều thống kê chỉ ra rằng, hơn một nửa số người cao tuổi vẫn coi việc con cái thường xuyên thăm nom là nhu cầu tình cảm thiết yếu. Những đứa trẻ đến để "báo ơn" luôn đặt cha mẹ lên vị trí ưu tiên, chăm sóc đấng sinh thành bằng sự dịu dàng và kiên nhẫn nhất.

Những phẩm chất này được vun đắp từ sự giáo dưỡng của cha mẹ, để rồi tình yêu thương trao đi sẽ được con báo đáp lại khi trưởng thành.

Vậy thì, một tuổi già thành công rốt cuộc nên được định nghĩa bởi một cơ thể khỏe mạnh, hay bởi những đứa con hiếu thảo? Khi xã hội hiện đại ngày càng nhấn mạnh vào xu hướng tự lập dưỡng lão, liệu có phải chúng ta đang vô tình làm suy yếu đi sợi dây liên kết tình cảm truyền thống và sâu sắc nhất này hay không?