"Con cưng" của Đất Xanh (DXG) báo lãi năm 2022 giảm sâu 96%

Theo tài liệu mới công bố, Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà An ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2022 hơn 59 tỷ đồng, tương đương giảm gần 96% so với con số lãi gần 1.333 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Theo đó, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu của Hà An chỉ đạt 0,006 lần, trong khi năm trước là 0,15 lần.

Mặt khác, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2022 của doanh nghiệp bất động sản này tăng từ 1,41 lên 1,47. Tuy nhiên, tỷ lệ dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu lại giảm từ 0,28 xuống còn 0,16.

Bất động sản Hà An được thành lập ngày 23/02/2018 với ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Công ty trở thành công ty con của Tập đoàn Đất Xanh (DXG) từ giữa năm 2018. Hiện tại, Hà An trở thành đơn vị chuyên phát triển các dự án bất động sản của DXG.

Bất động sản Hà An cũng thường xuyên được điểm tới trong những phương án bơm thêm vốn cho công ty con của Đất Xanh. Năm 2019, Đất Xanh đã chuyển nhượng 3 công ty con gồm CTCP Đầu tư Đất Viễn Đông, CTCP In Nông nghiệp và CTCP Đầu tư Sài Gòn Riverside cho Hà An với tổng giá trị theo mệnh giá là hơn 962 tỷ đồng.

Đất Xanh còn liên tục thông qua các kế hoạch mua thêm cổ phần mới phát hành thêm của Hà An. Tháng 1/2021, DXG công bố chi 300 tỷ đồng để mua 30 triệu cổ phiếu do Hà An phát hành thêm.

Tới tháng 2/2022, Đất Xanh thông qua Nghị quyết phê duyệt phương án chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 4.000 tỷ đồng. HĐQT Đất Xanh Group cũng thông qua Nghị quyết góp thêm vốn vào Bất động sản Hà An với tổng vốn góp thêm là 4.000 tỷ đồng, số tiền tương ứng với mức huy động trái phiếu của Tập đoàn.

Sau khi hoàn tất việc góp thêm vốn, Đất Xanh dự kiến sẽ sở hữu phần vốn góp hơn 12.700 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 99,99% vốn điều lệ của Hà An.

Chưa dừng lại, với kế hoạch huy động thành công 300 triệu USD (tương đương hơn 7,000 tỷ đồng) thông qua phát hành trái phiếu quốc tế, Đất Xanh dự kiến sẽ dùng toàn bộ số tiền này để mua 800 triệu cổ phần của Hà An. Tuy nhiên, vệc triển khai phương án phát hành trái phiếu này đa được tạm dừng với lý do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Thay vào đó, Đất Xanh tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 vừa qua đã trình cổ đông và đượcthông qua kế hoạch huy động hơn 1.220 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Đặc biệt, gần 1.119 tỷ đồng sẽ sử dụng để góp vốn vào Bất động sản Hà An. Ở thời điểm hiện tại, vốn điều lệ của Hà đang là 8.800 tỷ đồng.

Công ty Bất động sản Hà An là chủ đầu tư nhiều dự án quan trọng của Đất Xanh, trong đó nổi bật là Gem Sky World (Đồng Nai) trên khu đất hơn 92 ha với tổng mức đầu tư 3.060 tỷ đồng. Theo thiết kế, dự án có thể xây dựng nhà ở riêng lẻ từ 2 - 4 tầng, còn chung cư từ 5 - 6 tầng. Đây là một trong những dự án lớn của Đất Xanh Group, cùng với dự án Gem Riverside (TP.HCM).

Ngoài việc được công ty mẹ bơm vốn, Bất động sản Hà An cũng đã thực hiện nhiều đợt phát hành trái phiếu để huy động vốn. Theo ghi nhận, Hà An đang có 2 lô trái phiếu chưa đáo hạn. Một lô trái phiếu 500 tỷ đồng, đã được mua lại trước hạn 325 tỷ và sẽ đáo hạn vào 18/3/2024. Lô trái phiếu còn lại có giá trị 210 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào ngày 20/07/2026.