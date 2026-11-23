Thu Hà Ceri đang là một trong những gương mặt được chú ý trên màn ảnh nhỏ khi đóng vai con gái của Huyền Lizzie trong Căn Nhà Không Mái Che . Trong phim, cô vào vai Thơ - nữ sinh 16 tuổi có hoàn cảnh gia đình éo le, sớm phải trưởng thành để cùng mẹ gánh vác cuộc sống. Màn nhập vai cảm xúc, chemistry quá tốt với dàn bạn diễn đa thế hệ đã giúp Thu Hà bỏ túi vai diễn được cho là hay nhất sự nghiệp, tính đến thời điểm hiện tại.

Thu Hà Ceri có màn thể hiện ấn tượng trong Căn Nhà Không Mái Che (Ảnh: VTV)

Đáng chú ý, ngoài đời, Thu Hà Ceri chỉ kém Huyền Lizzie 12 tuổi. Khoảng cách tuổi tác không quá lớn nhưng cả hai lại đảm nhận mối quan hệ mẹ con trên màn ảnh, tạo nên một sự kết hợp khá thú vị. Với Thu Hà, đây cũng là dịp để cô tiếp tục chứng minh khả năng biến hóa sau vai diễn từng giúp mình phủ sóng rộng rãi.

Trước Căn Nhà Không Mái Che, dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Thu Hà Ceri vẫn là Pu trong Đi Giữa Trời Rực Rỡ. Năm 2024, khi mới 22 tuổi, cô trở thành tâm điểm chú ý nhờ bộ phim truyền hình tạo hiệu ứng mạnh trên khắp các nền tảng MXH, với con số lượt xem 58 tập lên tới 11 tỷ view tính ở thời điểm đó. Chuyện tình Pu - Chải cùng những màn tương tác đáng yêu của hai diễn viên trẻ tạo thành hiện tượng mạng xã hội, đưa tên tuổi Thu Hà Ceri đến gần hơn với công chúng đại chúng.

(Ảnh: FBNV)

Thu Hà đẹp trong veo trong Đi Giữa Trời Rực Rỡ (Ảnh: FBNV)

Thực tế, hành trình đến với diễn xuất của Thu Hà Ceri bắt đầu từ khá sớm. Nữ diễn viên sinh năm 2002, quê Lạng Sơn, là người dân tộc Tày. Năm 15 tuổi, cô đã bắt đầu làm mẫu makeup, từng nhận mức thù lao khoảng 50.000 đồng cho một buổi làm việc. Từ những công việc ban đầu còn rất nhỏ, Thu Hà dần bén duyên với nghệ thuật, thử sức ở nhiều lĩnh vực trước khi tìm được chỗ đứng trong diễn xuất.

Trước khi trở thành cái tên phủ sóng với Đi Giữa Trời Rực Rỡ, Thu Hà Ceri đã có khoảng 2 năm tích lũy kinh nghiệm qua cả truyền hình lẫn điện ảnh. Cô bắt đầu với một vai phụ nhỏ trong Thương Ngày Nắng Về 2 (2022), tiếp tục gây chú ý với Ninh "loe" trong Món Quà Của Cha (2023). Đến năm 2024, nữ diễn viên liên tiếp góp mặt trong hai dự án điện ảnh là Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải và Móng Vuốt của đạo diễn Lê Thanh Sơn. Đặc biệt, Ninh "loe" là vai diễn giúp Thu Hà Ceri ghi dấu ấn rõ nét trên truyền hình trước khi có vai nữ chính đầu tiên với Pu.

(Ảnh: FBNV)

(Ảnh: FBNV)

Sau thành công của Pu, Thu Hà Ceri đột ngột vắng bóng, từ chối một số dự án vì chưa tìm được vai diễn phù hợp, đồng thời dành thời gian phục hồi sau chấn thương. Vì vậy, màn trở lại với Căn Nhà Không Mái Che được xem là bước tiếp theo trong hành trình tìm kiếm những dạng vai mới của nữ diễn viên trẻ.

Không chỉ công việc, cuộc sống riêng của Thu Hà Ceri cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm. Ở tuổi 24, cô vừa công khai chuyện tình cảm với bạn trai kém 4 tuổi, là một tuyển thủ thể thao điện tử. Cặp đôi gây chú ý khi thoải mái thể hiện tình cảm tại sân vận động Mỹ Đình, thậm chí có khoảnh khắc hôn má nhau trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả. Màn công khai tình cảm này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến cái tên Thu Hà Ceri tiếp tục trở thành chủ đề bàn luận thời gian qua.