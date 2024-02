Con gái Kim Hiền xinh xắn ở tuổi lên 8, đã vậy còn rất tài năng, xem đoạn video mẹ chia sẻ mà ngỡ ngàng

Nữ diễn viên Kim Hiền từng được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim như Hương phù sa, Ngũ quái Sài Gòn, Mùi ngò gai, Gia đình phép thuật, Lối sống sai lầm,... Kim Hiền từng có một cuộc hôn nhân với DJ Hoàng Phong vào năm 2010, sau đó có kết tinh tình yêu là cậu con trai Sonic. Tuy nhiên cặp đôi sớm đường ai nấy đi. Năm 2014, Kim Hiền tái hôn với doanh nhân Andy và sinh con gái thứ hai tại Mỹ, tên Yvona. Năm 2015, Kim Hiền chính thức định cư tại Mỹ.

Mới đây, nữ diễn viên chia sẻ một loạt ảnh mới của con gái Yvona. Trong ảnh, Yvona sở hữu ngoại hình xinh xắn, cao ráo, khuôn mặt có nhiều nét giống mẹ và bà ngoại. Được biết, Yvona tham gia một buổi diễn âm nhạc và biểu diễn nhạc cụ sáo. Kim Hiền viết trên trang cá nhân: "Hạnh phúc nhất của Kim Hiền là đây... Không là gì cao sang chỉ là nhìn và thấy con biểu diễn năng khiếu con chọn cho mình bây giờ! Với vai trò làm mẹ nhưng Hiền vẫn tôn trọng sở thích các con vì ai trong chúng ta khi tự tin thì sẽ bao dung mọi thứ".

Con gái Kim Hiền tham gia biểu diễn âm nhạc

Không chỉ biết thổi sáo, Yvona còn có khả năng chơi piano cực đỉnh. Kim Hiền từng quay lại cảnh con gái ngồi chơi một bản nhạc piano tự sáng tác. "Đi học về, nhìn hình bà ngoại và nói I miss you so much, đau lòng lắm nhưng rồi bản nhạc của Yvona tự sáng tác vang lên, ngôi nhà như trở nên ấm áp hơn trong mùa lạnh!", Kim Hiền chia sẻ. Ngoài piano, sáo, Yvona còn có năng khiếu hội họa. Kim Hiền cũng từng khoe rất nhiều bức tranh do con vẽ trên trang cá nhân.

Con gái Kim Hiền đánh đàn piano. (Ảnh chụp từ clip do Kim Hiền đăng tải)

Có thể thấy, Kim Hiền rất khéo nuôi dạy con. Dưới sự nuôi dạy của cô, Yvona được trải nghiệm nhiều bộ môn nghệ thuật, giúp phát huy khả năng sáng tạo, bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách. Bản thân nữ diễn viên nổi tiếng từng chia sẻ, dù bận rộn nhưng niềm hạnh phúc của cô vẫn là tạo cho con nơi đam mê nghệ thuật.

Bên cạnh đó, Yvona cũng được bố mẹ dạy yêu thiên nhiên, động vật. Cô bé cũng rất mạnh dạn, tự tin nói lên chính kiến của mình. Kim Hiền từng thích thú chụp lại tờ giấy note xin đi chơi của con gái.

Với con trai Sonic, Kim Hiền cũng được ngợi khen nhiều về cách dạy con. Được biết, con trai Kim Hiền tuy có bề ngoài rắn rỏi nhưng lại sống rất tình cảm. Trước đây, nữ diễn viên từng bất ngờ khi thấy cậu bé tự lên Google tìm ảnh 2 mẹ con rồi cài làm ảnh nền điện thoại.

Trong cuộc sống hàng ngày, Kim Hiền luôn quan tâm đến tâm tư, tình cảm của con trai. Tuy từng có cuộc hôn nhân đổ vỡ nhưng nữ diễn viên không bao giờ ngăn cản con gặp chồng cũ. Bởi Kim Hiền muốn con được lớn lên trong tình yêu thương, bao bọc của cả bố và mẹ.

Đến khi có bến đỗ mới, nữ diễn viên cũng có cách dạy con khéo léo. Sau khi sinh con gái Yvona, vợ chồng Kim Hiền đã thống nhất với nhau cách các con sẽ xưng hô với bố. Cả hai sẽ cùng gọi Andy Lê là "Daddy". Kim Hiền tâm sự về điều này như sau: "Andy đã căn dặn là sau này khi tôi sinh con, sẽ dạy con gọi anh là Daddy giống như Sonic. Anh không muốn các con có sự so sánh rồi nhọc nhằn là sao đứa gọi Daddy, đứa gọi ba".

Chính nhờ cách dạy dỗ này của nữ diễn viển mà Sonic càng lớn càng chững chạc và hiểu chuyện. Cậu bé luôn hiếu thảo và trở thành một chỗ dựa vững chắc cho mẹ.