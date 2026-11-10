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Con gái MC Diễm Quỳnh lý luận khi không làm được nhiều bài Toán: Nghe vừa hợp lý vừa đáng yêu!

| | Sống

Cách lý giải vừa có phần ngây ngô, vừa đầy tự tin của cô bé khiến nhiều người thích thú.

MC Diễm Quỳnh vừa chia sẻ một câu chuyện hài hước về con gái út sau buổi học Toán phụ đạo. Vừa về nhà, cô bé đã chủ động tâm sự với mẹ rằng mình vẫn còn rất nhiều bài chưa biết làm, nhưng lý do đưa ra mới bất ngờ: "Đơn giản là vì não con chưa hoàn thiện, mẹ hiểu không?!".

Cách lý giải vừa có phần ngây ngô, vừa đầy tự tin của cô bé khiến nhiều người bật cười thích thú. Thay vì tìm cách chống chế hay đổ lỗi cho bài tập khó, con lại đưa ra một lập luận nghe qua tưởng đùa nhưng cũng có phần hợp lý theo cách suy nghĩ của trẻ nhỏ. Trước lý lẽ ấy, MC Diễm Quỳnh cho biết chị chỉ biết "câm nín".

MC Diễm Quỳnh là một trong những gương mặt quen thuộc của truyền hình Việt Nam. (Ảnh FBNV)

Nuôi dạy con khéo

MC Diễm Quỳnh là một trong những gương mặt quen thuộc của truyền hình Việt Nam. Không chỉ được yêu mến bởi lối dẫn duyên dáng, thông minh, chị còn nhận được nhiều sự quan tâm bởi những quan điểm nuôi dạy con khá cởi mở.

Ở tuổi 45, nữ MC mới đón thêm con gái thứ hai, bé Gà. Trước đó, chị đã có một cô con gái lớn là Diễm Phương, sinh năm 1999. Hành trình làm mẹ lần thứ hai của chị từng khiến nhiều người xúc động bởi bé Gà chào đời khi mới nặng 1,6kg, phải nằm trong lồng kính suốt 25 ngày. Từ một em bé sinh non cần được chăm sóc đặc biệt, cô bé nay đã lớn khôn, khỏe mạnh và ngày càng lanh lợi.

Một trong những điều đáng chú ý trong cách nuôi dạy con của Diễm Quỳnh là chị luôn cố gắng để các con có ý thức về vai trò và trách nhiệm của mình trong gia đình.

Khi còn nhỏ, Diễm Phương là con duy nhất nên đôi lúc có tâm lý mình là người quan trọng nhất trong nhà. Nhưng khi em gái xuất hiện, nữ MC dần giao cho con những trách nhiệm phù hợp với vai trò chị cả. Nhờ đó, cô bé không chỉ nhận thức rõ hơn về vị trí của mình mà còn học được cách quan tâm đến những người thân.

Con gái lớn của chị hỗ trợ mẹ rất nhiều trong việc nhà, từ đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp đến chăm sóc em. Có những hôm mẹ bận công việc chưa kịp về, con đã chủ động gọi điện thông báo những món ăn mình chuẩn bị.

MC Diễm Quỳnh không áp đặt suy nghĩ của người lớn lên con. Chị từng chia sẻ rằng con gái lớn không thích nghe những lời khuyên theo kiểu "con nên thế này, con nên thế kia". Vì hiểu tính cách của con, chị chọn cách lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn.

Có lần, Diễm Phương hỏi ý kiến mẹ về một bài luận. Diễm Quỳnh đưa ra một số lời khuyên nhưng sau đó nhận ra con không sử dụng bất kỳ gợi ý nào. Khi được hỏi, cô gái thẳng thắn trả lời rằng muốn tham khảo cách suy nghĩ của mẹ, nhưng thấy không phù hợp nên vẫn quyết định làm theo cách riêng. Thay vì khó chịu vì con không nghe lời, Diễm Quỳnh nhìn nhận đó là đặc điểm của thế hệ trẻ: Các con có chính kiến, muốn tự đưa ra lựa chọn và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Từ câu chuyện cô con gái nhỏ tự tin tuyên bố "não chưa hoàn thiện" đến cách người mẹ tôn trọng suy nghĩ riêng của con gái lớn, có thể thấy một điểm chung trong quan điểm nuôi dạy con của Diễm Quỳnh: Cha mẹ cần hiểu rằng mỗi đứa trẻ có tốc độ trưởng thành và cách nhìn nhận thế giới riêng.

Không phải bài tập nào con cũng làm được ngay, không phải lời khuyên nào của cha mẹ cũng nhất thiết phải được con làm theo. Điều quan trọng là giúp trẻ biết mình đang ở đâu, cần cố gắng điều gì và dần học cách chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân.

Đôi khi, một câu trả lời khiến cha mẹ chỉ biết câm nín lại là cơ hội để người lớn nhìn mọi chuyện nhẹ nhàng hơn, hiểu con hơn và bớt đặt lên vai trẻ những kỳ vọng vượt quá khả năng ở thời điểm hiện tại.

Theo Hiểu Đan

Đời sống & Pháp luật

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