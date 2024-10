Con gái tỷ phú Nguyễn Đăng Quang gây chú ý

Bà Nguyễn Yến Linh, con gái ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN) - vừa đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu MSN nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thoả thuận hoặc khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 29/10 - 18/11.

Trước giao dịch, bà Nguyễn Yến Linh chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu MSN nào. Nếu mua thành công số lượng cổ phiếu như đăng ký, con gái tỷ phú Nguyễn Đăng Quang sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại Masan lên 0,66% vốn điều lệ. Ước tính, bà Linh phải chi ra 785 tỷ đồng cho giao dịch lần này.

Ông Nguyễn Đăng Quang đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Masan. Ông Quang chỉ nắm giữ trực tiếp vỏn vẹn 18 cổ phiếu MSN. Vợ ông Quang là bà Nguyễn Hoàng Yến nắm giữ gần 50,9 triệu cổ phiếu MSN, tương đương 3,36% vốn điều lệ Masan.

Ông Nguyễn Đăng Quang chỉ nắm giữ trực tiếp vỏn vẹn 18 cổ phiếu MSN.

Ngoài 18 cổ phiếu trực tiếp nắm giữ, ông Nguyễn Đăng Quang chủ yếu sở hữu gián tiếp cổ phần tại Masan thông qua Công ty CP Masan. Đây là cổ đông lớn nhất tại MSN, khi nắm giữ gần 446,3 triệu cổ phiếu MSN , tương ứng 31,19% vốn điều lệ MSN.

Ngoài cổ phiếu MSN, ông Nguyễn Đăng Quang còn đang nắm giữ trực tiếp gần 19 triệu cổ phiếu Techcombank (mã chứng khoán: TCB) và hơn 30.000 cổ phiếu Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan (mã chứng khoán: MCH).

Theo xếp hạng của Forbes , ông Nguyễn Đăng Quang có khối tài sản lên đến 1,2 tỷ USD, xếp thứ 2.561 trong danh sách tỷ phú thế giới và là người giàu thứ 6 Việt Nam, sau ông Phạm Nhật Vượng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Trần Đình Long, ông Hồ Hùng Anh và ông Trần Bá Dương.

Quý III năm nay, doanh thu thuần của MSN đạt 21.487 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 701 tỷ đồng, tăng gần 1.400% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này là thành quả của khả năng sinh lời từ các mảng kinh doanh tiêu dùng bán lẻ. Ngoài ra công ty còn ghi nhận chi phí lãi vay ròng giảm và việc không phát sinh chi phí do biến động tỷ giá hối đoái.