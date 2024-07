Con gái út của "mỹ nữ gốc Việt đẹp nhất Châu Á": 14 tuổi đã cao 1m70, gây tranh cãi vì phong cách sexy

Mới đây, cô con gái út của Chung Lệ Đề, cô bé Cayla Trương Khải Lâm bất ngờ lên hot search vì vóc dáng nổi bật ở tuổi 14. Nguồn cơn của hot search này có lẽ bắt nguồn từ loạt ảnh xinh đẹp của cô bé trong bộ đồ gợi cảm khoe vòng eo thon thả.

Cô bé đã diện 1 chiếc váy lụa màu trắng kết hợp với áo quây khoe body hoàn mỹ ở tuổi 14 của mình. Theo tiết lộ, ở tuổi 14 Trương Khải Lâm đã sở hữu chiều cao 1m7, vượt trội hơn cả chị gái và mẹ. Nhiều người nhận xét, Trương Khải Lâm đã kế thừa hoàn hảo gen của mẹ mình - Chung Lệ Đề, người phụ nữ gợi cảm nhất Châu Á.



Body nóng bỏng của Trương Khải Lâm

Chung Lệ Đề có 3 cô con gái, cô con gái đầu Yasmine Mẫn Quân là con của cô và người chồng đầu tiên, doanh nhân tên là Glenn Ross. Hai cô con gái tiếp theo là Jaden Trương Tư Tiệp và Cayla Trương Khải Lâm là con của cô và người chồng thứ 2 - nhạc sĩ họ Nghiêm.

Chung Lệ Đề và hai cô con gái

Năm 2016, Chung Lệ Đề tuyên bố kết hôn lần 3 với bạn trai kém 12 tuổi Trương Luân Thạc. Sau khi kết hôn, 3 con gái của Chung Lệ Đề đều đổi sang họ Trương của chồng mới.

Cả 3 cô con gái của Chung Lệ Đề đểu nổi tiếng xinh đẹp với vóc dáng nổi bật. Cô con gái đầu của Chung Lệ Đề là Yasmine Trương được nhận xét thừa hưởng nhiều đường nét thanh tú từ mẹ và có nét giống mỹ nhân Vương Tổ Hiền khi còn trẻ. Cô con gái thứ 2 Jaden Trương Tư Tiệp sở hữu chiều cao gần 1m70 và nổi bật với khả năng nhảy và múa hát.

Còn cô con gái út Cayla Trương Khải Lâm cũng không hề kém cạnh khi đã là người mẫu từ khi còn rất nhỏ. Trong cả 3 cô con gái, Trương Khải Lâm nhận được nhiều sự chú ý của truyền thông hơn cả. Cayla từng được nhiều khán giả gọi là "Ngôi sao thế hệ thứ hai xinh đẹp nhất" sau buổi chụp hình cho một tạp chí.

Trương Khải Lâm từng gây tranh cãi vì phong cách ăn mặc quá sexy khi mới 14 tuổi

Cô bé cũng trở thành tâm điểm của mạng xã hội vì thói quen ăn mặc gợi cảm dù ít tuổi. Hồi tháng 2/2024, Cayla cũng lên hot search vì phong cách ăn mặc gợi cảm không phù hợp với lứa tuổi.

Về phía Chung Lệ Đề, cô cho biết không quá khắt khe trong việc sở thích của con. Cô ủng hộ sự độc lập và sở thích của những đứa con của mình. Nuôi dạy con theo kiểu của những người bạn chứ không hề áp đặt.

Cayla là người mẫu thời trang từ khi còn bé

Nhắc đến những bóng bồng xinh đẹp của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc) người ta không thể nào bỏ qua cái tên Chung Lệ Đề. Chung Lệ Đề sinh ngày 19/9/1970 tại Canada, cô có mẹ là người Việt Nam, bố là người Việt gốc Hoa.

Năm 1992, khi đang là sinh viên khoa Du lịch tại Đại học Quebec, Montreal, Canada Chung Lệ Đề đã đoạt giải "Miss Chinese Montréal", một cuộc thi sắc đẹp được tổ chức hằng năm tại địa phương. Thời điểm đó, Chung Lệ Đề còn có ý định trở thành người dẫn chương trình cho chuyên mục dự báo thời tiết.

Chung Lệ Đề bên cạnh chồng trẻ và hai con gái

Tháng 1 năm 1993, Chung Lệ Đề đăng quang tại cuộc thi sắc đẹp dành cho cộng đồng người Hoa trên toàn thế giới do đài truyền hình TVB tổ chức mang tên Miss Chinese International. Chung Lệ Đề từng ghi dấu ấn với các bộ phim như The Bride with White Hair 2, Cận vệ Trung Nam.Hải, The Sting 2 (1993), Thái cực quyền 2 (1996), Gia hữu hỉ sự (Nhà có tin vui (1997)...

Năm 1999, cô nhận giải "Nghệ sĩ có đôi mắt đẹp nhất" do tạp chí Marie Claire bình chọn. Cũng năm đó, cô được tới sáu tạp chí của Hong Kong (Trung Quốc) bầu là người đẹp có làn da hoàn hảo nhất. Năm 2000, tạp chí FHM Singapore đã bình chọn cô là "Người phụ nữ gợi cảm nhất châu Á".