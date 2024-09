Đoạn video khiến khán giả ngỡ ngàng của Binz

Vào ngày 6/9, trên fanpage chính thức của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai đã đăng tải đoạn video hé lộ buổi tập luyện tiết mục nhóm của các nhà để chuẩn bị cho công diễn 4 sắp tới. Ngay đầu clip đã ghi lại khoảnh khắc vui vẻ luyện giọng của Nhà trẻ gồm Đinh Tiến Đạt, Tiến Luật, Binz, Duy Khánh, Quốc Thiên, Rhymastic với NSND Thu Huyền. Khi Tiến Luật cất giọng để hát chèo, các thành viên và khách mời là NSND Thu Huyền đều bật cười.

Đáng chú ý, nam rapper Binz lại chiếm spotlight khi thể hiện chất giọng vô cùng ngọt ngào với bộ môn hát chèo. Khi bạn trai Châu Bùi mới cất giọng lên, NSND Thu Huyền đã bày tỏ sự ngỡ ngàng thốt lên: "Bất ngờ, bất ngờ". Sau đó, dàn anh tài còn đồng loạt vỗ tay cổ vũ, như một lời khen ngợi dành cho nam rapper đình đám. Từ trước tới nay, Binz quen thuộc với khán giả qua những bản rap về tình yêu. Do đó khi lần đầu thể hiện khả năng hát chèo, nam rapper 8x đã khiến khán giả phải trầm trồ. Cư dân mạng rất mong chờ tiết mục của Binz trong tập phát sóng sắp tới.

Chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai hé lộ các tiết mục ở công diễn 4

Rapper Binz gây sốt vì khoảnh khắc hát chèo khoe giọng sâu lắng, ngọt ngào

Dù chỉ là trong quá trình luyện tập nhưng nam rapper đã khiến NSND Thu Huyền bất ngờ

Phần 2 của công diễn 4 với chủ đề Điểm tựa sẽ được lên sóng vào tối 7/9. Những tiết mục của vòng đấu song ca và đấu nhóm sẽ chính thức được hé lộ. Dàn nghệ sĩ khách mời ấn tượng được hé lộ qua trailer gồm có: NSND Hữu Quốc, NSND Thu Huyền, nghệ sĩ sáo mèo Đinh Nhật Minh, NSƯT Anh Tấn, nghệ sĩ Hồ Nga và nhóm Mặt Trời Đỏ.

Đến với phần 2 của công diễn 4, các anh tài sẽ kết hợp với các nghệ sĩ của nhiều bộ môn nghệ thuật truyền thống để đem đến cho khán giả những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Đến với phần 2 của công diễn 4, các anh tài sẽ kết hợp với các nghệ sĩ của nhiều bộ môn nghệ thuật truyền thống để đem đến cho khán giả những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam

Với Nhà Cá Lớn là sự góp mặt của nghệ sĩ sáo mèo Đinh Nhật Minh trong tiết mục Chiếc khăn piêu. Nhà Chín Muồi thể hiện bài hát Mưa trên phố Huế với sự góp giọng của NSƯT Anh Tấn, Hồ Nga và nhóm Mặt Trời Đỏ. Ở tiết mục Dạ cổ hoài lang của Nhà Mứt Gừng có sự tham gia của NSND Hữu Quốc. Và cuối cùng là tiết mục chèo cổ Đào liễu của Nhà Trẻ với khách mời là NSND Thu Huyền.

Các nội dung chính sẽ lên sóng trong tập 10 bao gồm: trình diễn tiết mục song ca, khán giả tiến hành bình chọn, MC công bố kết quả; các Nhà trình diễn tiết mục nhóm, khán giả bình chọn và MC công bố kết quả; tiếp đến khán giả sẽ tiến hành bình chọn hỏa lực cá nhân cho các anh tài; các anh tài nhận kết quả; 4 anh tài phải chia tay với chương trình chia sẻ về hành trình của mình và viết thư tạm biệt.

Sẽ có 4 anh tài phải nói lời chia tay trong tập 10 của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai

Binz tên thật Lê Nguyễn Trung Đan, sinh năm 1988, quê ở Gia Lai. Sau thời gian ở Mỹ, rapper về Việt Nam hoạt động từ 2018. Anh có những ca khúc được khán giả yêu thích như: They said, Bigcityboy, Don't break my heart... Năm 2020, tên tuổi Binz được biết đến nhiều hơn khi làm huấn luyện viên tại Rap Việt mùa đầu. Tháng 11/2022, nam rapper gây chú ý khi công khai chuyện tình cảm với người đẹp nổi tiếng Châu Bùi.