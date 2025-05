Dàn thí sinh hoa hậu hoàn vũ Úc kích hoạt mùa hè sôi động tại sân golf top 100 thế giới cận kề Phố cổ Hội An

Mùa hè năm nay, khu nghỉ dưỡng phức hợp hàng đầu thế giới sẽ chào đón hè rực rỡ với chương trình "Hoiana Rực Rỡ Mùa Hè", khởi động bằng chào đón sự trở lại của Hoa hậu Hoàn vũ Úc 2025 từ ngày 11 đến 19 tháng 5 năm 2025. Những khoảnh khắc đầu tiên không chỉ tạo cảm hứng mà còn gắn kết các thí sinh, mở ra một hành trình đầy hứa hẹn phía trước.

Tọa lạc trên bờ biển nguyên sơ dài 4km và chỉ cách Di sản Thế giới được UNESCO công nhận – phố cổ Hội An 20 phút di chuyển, Hoiana Resort & Golf mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa nghỉ dưỡng sang trọng, các trải nghiệm vui chơi giải trí hấp dẫn và cơ hội khám phá văn hóa bản địa độc đáo, đậm đà bản sắc địa phương – là điểm đến nghỉ dưỡng và trải nghiệm hè tuyệt vời cho mọi lứa tuổi, dành cho gia đình, các cặp đôi, nhóm bạn.

Khởi đầu hành trình chinh phục vương miện Miss Universe Australia 2025, các thí sinh đã cùng trải nghiệm không gian xanh mát của sân golf Hoiana Shores Golf Club.

Những người đẹp đến từ nước Úc trải nghiệm sân golf 18 hố được xếp hạng trong top 100 sân golf hàng đầu thế giới.

Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana Resort & Golf

Hoiana Resort & Golf từng lọt top những khu nghỉ dưỡng phức hợp tốt nhất thế giới 2024, tọa lạc trên 4 km bờ biển hoang sơ của Quảng Nam, gần hai Di sản Thế giới của UNESCO—Phố Cổ Hội An và Thánh Địa Mỹ Sơn. Khu nghỉ dưỡng phức hợp ven biển tuyệt đẹp cung cấp hơn 1,200 phòng tại bốn khách sạn hiện đại, bao gồm hai khách sạn mang thương hiệu New World—New World Hoiana Beach Resort và New World Hoiana Hotel—cùng với Hoiana Hotel & Suites và Hoiana Residences. Ngoài ra, khu nghỉ dưỡng còn sở hữu 20 nhà hàng và quán bar cao cấp, sân golf top 100 thế giới – Hoiana Shores Golf Club, và câu lạc bộ trẻ em rộng 2.700m², Play.