Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong bị khởi tố, người dân ủng hộ xử lý nghiêm

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can đối với cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Thanh Phong về tội Nhận hối lộ.

Cùng về tội danh nêu trên, 4 cán bộ Cục An toàn thực phẩm khác cũng bị khởi tố, gồm: Đinh Quang Minh, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm; Nguyễn Thị Minh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm; Lê Thị Hiên, chuyên viên trung tâm và Cao Văn Trung, Phó trưởng phòng Giám sát ngộ độc.

Các quyết định tố tụng nêu trên nằm trong quá trình Bộ Công an mở rộng điều tra vụ sản xuất và buôn bán hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả do Nguyễn Năng Mạnh (36 tuổi, Giám đốc Công ty MegaPhaco, Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA) cầm đầu.

Tại cơ quan công an, bị can Nguyễn Thanh Phong khai sau một lần đi hậu kiểm về, được Cao Văn Trung đưa phong bì bên trong có 50 triệu đồng, nói là "doanh nghiệp cảm ơn".

Theo lời khai của cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, bị can đã nhận tổng cộng 250 triệu đồng sau những lần đi cấp chứng nhận GMP, hậu kiểm... cho 2 nhà máy MediPhar và MediUSA.

Trong khi đó, bị can Cao Văn Trung thừa nhận sai phạm của bản thân đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp lợi dụng, khi quy định của pháp luật còn lỏng lẻo, chưa rõ ràng, làm cho công tác kiểm tra hậu kiểm giảm tính khách quan.