"Con hổ" châu Á đi đầu công nghệ: WiFi nhanh nhất thế giới, tham vọng chiếm ¼ thị phần ngành công nghiệp 2.000 tỷ USD

Hiện nay, Hàn Quốc là quốc ga có tốc độ WiFi nhanh nhất thế giới. Theo Hiệp hội Các nhà khai thác viễn thông Hàn Quốc, tốc độ kết nối WiFi trung bình ở Hàn Quốc là 34 Mb/giây, nhanh hơn so với 17 - 30 Mb/giây tại các thành phố lớn nhất thế giới.

Trong khi đó, tốc độ WiFi công cộng ở đây cũng vào khoảng 290 Mb/giây, nhanh hơn gấp 10 lần so với thành phố London (Anh) và New York (Mỹ). Các nhà nghiên cứu cho biết tốc độ wifi ở Hàn Quốc nhanh như vậy là do hạ tầng Internet tại quốc gia này rất tốt.

Ngoài tốc độ WiFi, Hàn Quốc còn là một trong số ít quốc gia trên thế giới có mạng không dây phủ sóng 100%. Hơn nữa, Hàn Quốc còn trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có mạng 5G. Trong nhiều năm qua, Hàn Quốc tiến hành hiện thực việc thương mại hóa 5G càng sớm càng tốt. Cụ thể, Chính phủ Hàn Quốc đã vạch ra kế hoạch để hỗ trợ hệ sinh thái 5G, với kế hoạch đầu tư hơn 30 nghìn tỷ won (26,2 tỷ USD) để phát triển 5G.

Cùng với đó, phát triển 5G sẽ hỗ trợ phát triển nhiều lĩnh vực như xe tự lái, thành phố thông minh, chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số và nhà máy thông minh.

Đặc biệt, Chính phủ Hàn Quốc cho biết quốc gia này đang đặt mục tiêu xây dựng "hệ sinh thái công nghiệp 5G tốt nhất trên thế giới và chiếm được khoản 25% thị phần thế giới vào năm 2026. Vào năm 2026, giá trị của thị trường công nghiệp 5G toàn cầu sẽ đạt khoảng 2.000 tỷ USD, gấp đôi quy mô của ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu và tạo ra 600.000 việc làm. Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh, 5G có thể được áp dụng cho ô tô tự lái, máy bay không người lái.

Nhà lãnh đạo thị trường SK Telecom cho biết, họ hiện có 38.000 trạm 5G, trong khi Korea Telecom (KT) có 30.000 trạm 5G và LG Plus có 18.000 trạm 5G, với phần lớn được triển khai tại các thành phố lớn của Hàn Quốc, bao gồm Seoul, Busan và Daegu.

Theo đó, 5G sẽ mang lại những thay đổi lớn cho Internet di động và làm phong phú thêm đời sống giải trí của mọi người. Chỉ riêng quy mô ngành công nghiệp video độ phân giải cao của Hàn Quốc đã lên tới hàng nghìn tỷ USD và điều này cũng sẽ thúc đẩy công nghệ thông tin bước vào kỷ nguyên của Internet vạn vật.

Sự dẫn đầu toàn diện trong không gian 5G tạo cho Hàn Quốc lợi thế trong việc phát triển và tiếp nhận các ứng dụng khác nhau được hỗ trợ bởi 5G, chẳng hạn thực tế ảo tăng cường và gần đây hơn là metaverse.

Trong tương lai, mạng 5G được kỳ vọng sẽ đóng một vai trò hỗ trợ quan trọng trong một không gian công nghệ mới phát triển khác như vụ trụ ảo. Meta Platforms, công ty mẹ của Facebook, và Tập đoàn Microsogt cùng nhiều “ông lớn” công nghệ khác đã đầu tư hàng tỷ đô la và tung ra các sản phẩm mới phục vụ cho thế giới kỹ thuật số mới nổi này.