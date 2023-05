Con lớn lên không hiếu thảo có thể vì không được dạy 3 điều này từ sớm

Việc con cái không hiếu thảo với cha mẹ không có nguồn gốc cụ thể và khó giải thích bằng một nguyên nhân đơn lẻ. Đây là một vấn đề phức tạp và phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như văn hóa, gia đình, giáo dục và cá nhân.

Trong một số trường hợp, con cái có thể không hiếu thảo do những kinh nghiệm tiêu cực trong quá khứ với cha mẹ hoặc người chăm sóc. Có thể do người lớn không thể hiện được sự quan tâm, yêu thương và chăm sóc trẻ đúng cách, hoặc do trẻ mắc các vấn đề tâm lý khác như bị bạo lực, thiếu tình cảm, thiếu sự hỗ trợ và động viên từ gia đình.

Ngoài ra, yếu tố văn hóa và giáo dục cũng có thể ảnh hưởng đến sự hiếu thảo của con cái. Một số gia đình có những yêu cầu, kỳ vọng cao về sự hiếu thảo của con cái, trong khi đó, một số gia đình lại không coi trọng giá trị này. Điều này có thể dẫn đến sự khác biệt trong cách xem xét việc hiếu thảo, cách đối xử với người lớn tuổi giữa các gia đình.

Khởi đầu cho sự bất hiếu của trẻ thường không phải vì tiền mà có thể vì cha mẹ không dạy con 3 điều dưới đây từ sớm:

1. Hài lòng với những gì mình đang có

Có một cô bé không ngừng mua đồ chơi vì mê một bộ phim hoạt hình. Thứ 7 tuần nào cô bé cũng ghé qua cửa hàng đồ chơi gần nhà để mua. Mặc dù gia đình cô bé không giàu có nhưng họ quá yêu con mình nên luôn chiều theo sở thích của con gái.

Ảnh minh họa.

Cũng vì lý do này mà cha mẹ cô bé kiệt sức vì phải làm thêm việc để kiếm tiền. Họ không thể dừng lại vì tâm trạng của con gái phụ thuộc vào món đồ chơi quyết định. Nếu cô bé không có món đồ chơi mình thích sẽ khóc lóc ầm ĩ, còn đòi tuyệt thực. Dù nhà đã có nhiều đồ chơi nhưng cô bé chưa bao giờ hài lòng với những gì mình đang có.

Trên thực tế cho thấy, nếu một người cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, dù ăn uống đạm bạc vẫn cảm thấy hạnh phúc. Ngược lại, nếu họ không hài lòng, dù sống trong cảnh giàu có, dư thừa của cải vẫn chẳng thấy vui vẻ gì.

Dù gia đình giàu có hay không thì vẫn ăn 1 ngày 3 bữa chính, ngủ trên một chiếc giường rộng không quá 2m.

Thay vì để trẻ hình thành thói quen tìm kiếm niềm vui, hạnh phúc từ những món đồ vật chất bên ngoài, tốt hơn hết cha mẹ nên dạy con biết hài lòng với những gì mình đang có.

2. Chấp nhận sự bình thường của cha mẹ

Những đứa trẻ lớn lên được cha mẹ nuông chiều đã quen với sự đáp ứng của cha mẹ, luôn cho rằng mình muốn gì cũng được, ước muốn nào cũng có thể thực hiện được.

Trẻ thường phớt lờ cha mẹ mình chỉ là những người bình thường, đòi hỏi những thứ vượt quá khả năng của gia đình. Với kiểu suy nghĩ này, nó có thể khiến trẻ sống vô ơn với cha mẹ mình.

Mọi thứ trên đời này không phải tự nhiên mà có, tất cả đều cần dựa vào năng lực và sự chăm chỉ của bản thân tạo ra. Nếu không muốn con cái sau này bất hiếu, cha mẹ nên sớm để chúng chấp nhận sự thiếu sót, bình thường của mình. Điều này sẽ giúp trẻ nhận ra khả năng của cha mẹ là có hạn, chỉ có thể bảo vệ chúng nhất thời chứ không thể mãi mãi.

Trẻ cần phải tự bước đi trên đôi chân của mình, tự học cách giải quyết vấn đề, điều mà người khác không thể làm thay được.

3. Học cách biết ơn

Trên thực tế, có không ít cha mẹ phàn nàn việc mình nuôi một đứa con bất hiếu, còn ước giá như không sinh chúng ra.

Có một cậu bé được cha mẹ cưng chiều hết mực vì là cháu đích tôn trong nhà. Từ nhỏ cậu bé đã được mọi người coi như viên ngọc quý trong lòng bàn tay, luôn được ăn ngon mặc đẹp. Khi cậu bé hư hỏng cũng hiếm khi bị cha mẹ la mắng, dạy dỗ nghiêm túc.

Sống trong tình yêu vô điều kiện của cha mẹ khiến cậu bé chưa bao giờ biết ơn với những gì mình nhận được từ cha mẹ. Cậu bé luôn ích kỷ và chỉ biết nghĩ cho bản thân.

Trong một lần đòi mẹ mua cho chiếc điện thoại mới nhưng không được đáp án, cậu bé ngang ngược đánh mẹ mình ngay tại cửa hàng.

Dường như những chuyện như vậy không hiếm gặp trong cuộc sống.

Những đứa trẻ sống không biết biết ơn sẽ không cảm thấy hạnh phúc cho dù chúng luôn nhận được nhiều thứ từ mọi người. Chỉ cần chút không vừa ý sẽ tỏ thái độ tức giận, oán ghét cha mẹ mình.

Cung cấp cho con cái cuộc sống vật chất tốt là điều quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là cha mẹ cần dạy con cái biết hài lòng và biết ơn với những gì mình đang có.