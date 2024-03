Con số báo động với Thế Giới Di Động, FPT Shop: TMĐT thành lãnh địa mới của Apple, doanh thu iPhone 15 từ các sàn cao gấp 5 lần iPhone 14

Doanh thu iPhone 15 trên sàn TMĐT áp đảo so với iPhone 14 cùng kỳ

Dữ liệu từ Nền tảng dữ liệu thương mại điện tử EcomHeat của công ty YouNet ECI cho thấy, trong 3 tháng sau khi mở bán (từ tháng 9 đến hết tháng 12/2023), các dòng iPhone 15 đã bán ra 27.400 sản phẩm trên kênh TMĐT, thu về hơn 891,1 tỷ đồng doanh thu. Trong khi đó, năm 2022, iPhone 14 Series chỉ thu về 168,7 tỷ đồng sau 3 tháng mở bán.

Sau 3 tháng, xét về doanh thu trên sàn TMĐT, iPhone 15 Series bán chạy gấp 5,3 lần iPhone 14 Series cùng kỳ năm 2022.

Theo dữ liệu TMĐT YouNet ECI thu thập được, iPhone 15 ProMax là phiên bản bán chạy nhất của iPhone 15 Series, đóng góp đến 71,4% trong GMV của iPhone 15 Series trên các sàn e-com, với 636,2 tỷ đồng doanh thu trong 3 tháng đầu mở bán.

iPhone 15 được săn đón rầm rộ vào những dịp Siêu Sale của sàn

Theo YouNet ECI, doanh thu iPhone 15 Series tăng gần 100% vào những dịp Siêu Sale ngày đôi của các sàn.

Cụ thể, trong tuần diễn ra Siêu Sale 10.10, doanh thu iPhone 15 Series trên các sàn TMĐT (Shopee, Lazada, Tiki) đạt 68,2 tỷ đồng, tăng 92% so với doanh thu tuần trước đó. Đến Siêu Sale 11.11, con số này đã cán mốc 140,3 tỷ đồng, tăng 409% so với tuần trước đó. Tương tự, doanh thu iPhone 15 Series chạm đỉnh với 148,6 tỷ đồng vào tuần lễ Siêu Sale 12.12.

Như vậy, tính riêng 3 tuần lễ Siêu Sale 10.10, 11.11 và 12.12, tổng doanh thu của iPhone 15 Series đã cán mốc 357,1 tỷ đồng. So sánh cùng kỳ năm 2022, doanh thu iPhone 14 Series trên sàn TMĐT chỉ đạt 53,2 tỷ đồng.

Điều này cho thấy, các nhà bán lẻ Apple đang dần hòa nhập vào các sự kiện, chương trình khuyến mãi trên sàn TMĐT với việc gia tăng đầu tư media, mã giảm giá trên sàn. Thực tế chứng minh, sức hút nhờ giá tốt đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến hành vi mua hàng của người tiêu dùng và người mua hàng đang dần đón nhận tốt hình thức mua hàng chính hãng qua kênh online.

Đã đến lúc các hệ thống bán lẻ Apple cần dè chừng nhà bán hàng TMĐT?

Việc nhà Apple chính thức mở Online Store lại Việt Nam vào tháng 5/2023 cũng ảnh hưởng trực tiếp đến các hệ thống bán lẻ Apple tại Việt Nam khi không còn nắm quyền quyết định, chủ động kinh doanh dòng sản phẩm Apple như những năm trước đây.

Đối lập với những tăng trưởng tích cực của sản phẩm Apple trên kênh Online, tình hình kinh doanh của các hệ thống bán lẻ Apple tại Việt Nam kém “béo bở” hơn trước. Trong năm 2023, Thế Giới Di Động (MWG) ghi nhận doanh thu thuần giảm 11%, lợi nhuận sau thuế giảm 96% so với năm 2022. Đáng chú ý, tính đến cuối tháng 9/2023, Thế giới di động cũng giảm 25 cửa hàng. Bên cạnh đó, quý 4, doanh thu FPT Shop giảm 27% so với cùng kỳ 2022 mà theo FPT Retail là do sức mua suy giảm, đặc biệt khi nhu cầu iPhone 15 hạ nhiệt rất nhanh sau đợt mở bán cuối quý 3.

Còn theo dữ liệu từ YouNet ECI, lũy kế 11 tháng đầu năm 2023, tổng giá trị giao dịch (GMV) smartphone trên 3 sàn TMĐT Shopee, Tiki, Lazada đạt 8.618,4 tỷ đồng.

Như vậy, hiện tượng người tiêu dùng mua sắm sản phẩm Apple đang chuyển từ offline sang online, cùng sự cạnh tranh khốc liệt về giá của các sàn TMĐT sẽ là thách thức lớn đối với các nhà bán lẻ Apple tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Phương Lâm - Giám đốc bộ phận Market Insights của Công ty phân tích dữ liệu thương mại điện tử YouNet ECI nhận định: “Dữ liệu từ YouNet ECI cho nhiều chỉ báo về tiềm năng lớn của ngành công nghệ nói chung trên sàn TMĐT. Ngành hàng này liên tục nằm trong top 5 nhóm ngành GMV cao nhất trong TMĐT, và iPhone thường xuyên là top 1 bán chạy nhất trong ngành hàng di động. Theo xu hướng này, các nhãn hàng và nhà bán lẻ công nghệ không thể ngó lơ kênh sàn TMĐT mà cần phải nghiêm túc theo dõi dữ liệu để bám sát các diễn biến trên kênh này.”