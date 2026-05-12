Cơn sốt trung tâm dữ liệu khiến điều hòa trở thành ‘quái vật ăn điện’: Bài toán hạ tầng lớn tiếp theo của châu Á

Cơn sốt AI và trung tâm dữ liệu đang tạo ra một cuộc chạy đua hạ tầng chưa từng có trên toàn cầu. Nhưng phía sau những dãy GPU đắt đỏ, những siêu máy chủ xử lý mô hình ngôn ngữ hay các tham vọng AI hàng tỷ USD, có một “quái vật” khác đang âm thầm nuốt điện với tốc độ khủng khiếp: Hệ thống điều hòa và làm mát.

Trong nhiều năm, HVAC (heating, ventilation and air conditioning, hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí) thường bị xem là phần phụ trợ của một tòa nhà. Tuy nhiên, với các trung tâm dữ liệu hiện đại, đây lại là hệ thống quyết định sự sống còn của toàn bộ vận hành.

Theo nhiều nghiên cứu trong ngành, hệ thống làm mát hiện có thể chiếm tới 40-60% tổng điện năng tiêu thụ của một data center, tùy quy mô và mật độ máy chủ. Khi AI khiến mật độ tính toán tăng vọt, lượng nhiệt sinh ra cũng tăng theo cấp số nhân. Một cụm GPU phục vụ AI có thể tạo ra lượng nhiệt lớn gấp nhiều lần máy chủ truyền thống, buộc các trung tâm dữ liệu phải làm mát liên tục 24/7.

Nói cách khác, càng nhiều AI, càng nhiều điện phải dành cho… điều hòa.

Đây là lý do những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới đang bước vào cuộc đua tối ưu HVAC khốc liệt chưa từng có. Google nhiều năm qua đã ứng dụng AI để điều phối hệ thống làm mát tại data center, từng tuyên bố giảm khoảng 40% năng lượng dùng cho cooling ở một số cơ sở. Microsoft, Amazon hay Meta cũng đầu tư mạnh vào các công nghệ làm mát bằng chất lỏng, tối ưu luồng khí và kiểm soát nhiệt thông minh.

Bài toán không còn đơn thuần là “làm mát”, mà là giảm từng kilowatt điện tiêu thụ.

Áp lực này đặc biệt lớn tại châu Á, nơi tốc độ xây dựng trung tâm dữ liệu đang tăng nhanh trong bối cảnh AI bùng nổ. Singapore từng phải siết cấp phép data center do lo ngại tiêu thụ điện quá lớn. Malaysia, Indonesia và Việt Nam hiện nổi lên như những điểm đến mới của dòng vốn hạ tầng số, kéo theo nhu cầu khổng lồ về điện và làm mát.

Tại Việt Nam, vấn đề càng trở nên nhạy cảm hơn bởi đặc thù khí hậu nóng ẩm kéo dài gần như quanh năm. Với các tòa nhà thương mại, HVAC đã chiếm khoảng 30-50% tổng điện năng tiêu thụ. Riêng tại các trung tâm dữ liệu, nơi nhiệt độ và độ ẩm phải duy trì ổn định liên tục, tỷ lệ này có thể lên tới 60%.

Điều đó đồng nghĩa: Một data center càng lớn, hóa đơn điện dành cho hệ thống làm mát càng trở thành gánh nặng khổng lồ.

Trong bối cảnh giá điện chịu áp lực tăng, cam kết Net Zero ngày càng siết chặt, còn AI tiếp tục đẩy nhu cầu xử lý dữ liệu lên cao, HVAC bắt đầu chuyển từ vai trò “chi phí vận hành” sang “hạ tầng chiến lược”.

Nhiều chủ đầu tư giờ đây không còn nhìn điều hòa như thiết bị cơ điện đơn thuần, mà như một bài toán tài chính dài hạn. Một hệ thống HVAC tối ưu có thể giúp giảm đáng kể chi phí vận hành suốt vòng đời dự án, đặc biệt với các công trình hoạt động liên tục như sân bay, bệnh viện hay data center.

Xu hướng này cũng lý giải vì sao hàng loạt tập đoàn công nghệ và năng lượng đang lao vào thị trường HVAC thông minh. Gần đây, Schneider Electric ra mắt dòng biến tần Altivar HVAC mới với tuyên bố có thể giúp tiết kiệm hơn 30% năng lượng cho hệ thống HVAC, đồng thời tăng khả năng tích hợp với các hệ thống quản lý tòa nhà thông minh (BMS).

Dù đây chỉ là một sản phẩm trong thị trường đang ngày càng đông đúc, nó phản ánh rõ xu hướng chung: các tập đoàn công nghệ năng lượng đang xem tối ưu làm mát là “mặt trận” quan trọng tiếp theo của cuộc chiến tiết kiệm điện.

Ở góc độ rộng hơn, cơn sốt AI đang khiến thế giới nhận ra một nghịch lý thú vị: Tương lai công nghệ không chỉ phụ thuộc vào chip bán dẫn hay thuật toán, mà còn phụ thuộc vào khả năng… giải nhiệt.

Bởi cuối cùng, mọi hệ thống AI dù hiện đại đến đâu vẫn phải đối mặt với một giới hạn vật lý rất cũ: Nhiệt lượng. Và trong cuộc đua xây dựng hạ tầng số mới, thứ âm thầm quyết định hiệu quả vận hành có thể không phải chính những con chip AI, mà là hệ thống điều hòa đứng phía sau chúng.