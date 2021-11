Con trai "Bầu Thắng" chi hơn 9 tỷ gom thêm cổ phiếu Gỗ Trường Thành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã: TTF) vừa công bố thông tin liên quan đến giao dịch của ông Võ Quốc Lợi - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.



Cụ thể, ông Võ Quốc Lợi đã mua thành công 1 triệu cổ phần TTF trong khoảng thời gian từ ngày 4-09/11. Dù đăng ký giao dịch tới 30/11 mới kết thúc nhưng ông Võ Thắng Lợi đã hoàn thành giao dịch sớm hơn dự kiến.

Như vậy, ông Lợi đã nâng lượng cổ phần nắm giữ tại TTF lên hơn 1,3 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ 0,42% vốn điều lệ. Với giá dao động từ 9.040 đồng - 9.280 đồng/cổ phiếu trong thời gian giao dịch, ông Võ Quốc Lợi đã chi khoảng hơn 9 tỷ đồng cho lần gom hàng này.

TTF đang tăng giá 5% lên mức 9.660 đồng/cổ phiếu do thông tin tích cực liên quan giao dịch của lãnh đạo.

Ở lần mua vào đầu tiên 300.000 cổ phiếu TTF giữa năm 2019, ông Võ Quốc Lợi đã bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phạt do thực hiện mua nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch, số tiền phạt là 45 triệu đồng.

Ông Võ Quốc Lợi sinh năm 1988, tại Tp.HCM hiện giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị TTF.

Được biết, ông Lợi là con trai của ông Võ Quốc Thắng - còn được biết đến với cái tên "bầu" Thắng, từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank). Hiện nay, ông Thắng đang đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Đồng Tâm Group. Bên cạnh đó, ông Lợi hồi tháng 1/2021 vừa được bổ nhiệm nắm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank.

Về TTF, nhóm Đồng Tâm và nhóm U&I cũng nắm giữ tỷ lệ cổ phiếu lớn hiện nay: Công ty cổ phần Xây dựng U&I nắm 9,32%, Công ty TNHH MTV Thương mại Đồng Tâm nắm 4,9%, Công ty TNHH Sản xuất - Xây dựng và Thương mại ĐỒng Tâm nắm 4,88%, Công ty Đồng Tâm Dotalia nắm 4,66%…

Về kết quả kinh doanh, doanh thu hợp nhất quý 3 của TTF đạt 343 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế chỉ 1,6 tỷ đồng do các chi phí bán hàng, khoản lỗ khác tăng mạnh lên 49 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng năm 2021, TFF đạt doanh thu 1.111 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Song chi phí bán hàng tăng mạnh lên 113 tỷ đồng, gần gấp đôi so với cùng kỳ cộng với chi phí lãi vay 30 tỷ, chi phí khác 57 tỷ đã ăn mòn gần hết lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp. Tổng kết, TFF lãi 11 tỷ đồng sau 9 tháng, chỉ bằng 1/5 so với cùng kỳ.

Tính đến 30/9, tổng tài sản của TTF đạt 2.544 tỷ đồng, tăng hơn 300 tỷ so với đầu năm. Nợ phải trả đã vượt cả tổng tài sản khi lên tới con số 3.096 tỷ, trong đó nợ ngắn hạn đạt 3.054 tỷ đồng, nợ dài hạn 42 tỷ. Trong nợ của TFF, nợ vay tài chính chỉ 720 tỷ đồng, song phần tiền người mua trả trước lên tới 1.196 tỷ đồng.