Con trai bị bạn trêu “thằng 65” khi đến lớp, bà mẹ nổi tiếng sững người khi biết lý do nhưng cách dạy con khiến ai cũng nể

Hôm nay Bin tâm sự với mẹ:

- Mẹ biết ở lớp các bạn gọi con là gì không?

- Là gì hả con?

- Là thằng 65 ngày trong năm

- Nghĩa là sao?

- 1 năm có 365 ngày, không có ba thì là 65 ạ

- Oh, vậy con thấy sao?

- Các bạn chỉ đùa con là thằng không ba thôi mà.

- Đùa như vậy không vui chút nào. Từ mai con nói với các bạn con là 665 nhé, vì con có 2 ba lận mà!!!

- Vâng…

Nhìn theo hướng nào thì nó sẽ là như thế, con trai của mẹ vững vàng và tự tin lên, you always and forever be loved".