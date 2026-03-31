Con trai Chủ tịch TCH Đỗ Hữu Hạ được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

Theo thông tin từ Báo Đắk Lắk điện tử, chiều 30/3, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất nhằm xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh còn đang khuyết.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026 – 2031. Kết quả, ông Đỗ Hữu Huy (46 tuổi) được tín nhiệm bầu giữ chức vụ này.

Hiện ông Đỗ Hữu Huy là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030. Trước đó, ngày 20/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh.

Cùng với việc bầu Chủ tịch UBND tỉnh, kỳ họp cũng tiến hành kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt khác của UBND tỉnh nhiệm kỳ mới. Theo đó, bà Hồ Thị Nguyên Thảo (49 tuổi) tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, các ông Nguyễn Thiên Văn (53 tuổi), Trương Công Thái (57 tuổi) và Đào Mỹ (55 tuổi) cũng tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Về quá trình công tác, ông Đỗ Hữu Huy sinh năm 1980, quê tại Hải Phòng, có trình độ thạc sĩ Kinh tế. Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Bộ Công Thương như chuyên viên, Phó trưởng phòng, Phó Vụ trưởng Vụ châu Phi, Tây Á, Nam Á và Vụ Thị trường châu Á – châu Phi.

Đến tháng 11/2018, ông được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; tháng 4/2022 tiếp tục được giao nhiệm vụ Phó Chủ tịch cơ quan này.

Tháng 2/2025, ông được Ban Bí thư điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 – 2025; sau đó giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Từ tháng 7/2025, ông được điều động về công tác tại Đắk Lắk, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đến ngày 22/1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV.

Được biết, ông Đỗ Hữu Huy là con trai của ông Đỗ Hữu Hạ – Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy. Ông Hạ hiện đồng thời giữ vai trò lãnh đạo cao nhất tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái như CRV và HHS. Sinh năm 1955 tại Thủy Nguyên (Hải Phòng), ông là người đặt nền móng cho sự phát triển của Hoàng Huy.

Khởi đầu từ một doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và phân phối xe đạp, Hoàng Huy từng bước mở rộng sang xe máy (từ năm 2000), ô tô (từ 2005), xe tải (từ 2008) và bất động sản (từ 2010). Đến năm 2016, doanh nghiệp tái cấu trúc theo mô hình tập đoàn, với CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đóng vai trò công ty mẹ. Cùng năm, cổ phiếu TCH chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong lĩnh vực thương mại và phân phối, TCH được xem là một trong những đơn vị tiên phong và có vị thế tại thị trường xe tải, xe đầu kéo. Doanh nghiệp hiện là đại diện phân phối chính hãng dòng xe International của Tập đoàn Navistar (Mỹ), đồng thời thông qua các công ty thành viên phân phối nhiều thương hiệu xe tải nhập khẩu từ Trung Quốc như Dongfeng, Howo.

Ở mảng bất động sản, từ năm 2020 đến nay, Hoàng Huy đã triển khai loạt dự án quy mô lớn như Hoàng Huy Riverside (hơn 1.000 tỷ đồng), Hoàng Huy Mall (hơn 600 tỷ đồng), Hoàng Huy Commerce – tòa H1 (hơn 3.700 tỷ đồng), Hoàng Huy – Sở Dầu (gần 1.500 tỷ đồng) và Hoàng Huy New City (gần 1.000 tỷ đồng).

Bước sang giai đoạn 2025 – 2028, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục mở rộng danh mục với các dự án lớn như Hoàng Huy Green River (4.050 tỷ đồng), Hoàng Huy Commerce – tòa H2 (gần 2.200 tỷ đồng), Hoàng Huy New City – II (hơn 15.000 tỷ đồng) và dự án chung cư kết hợp trung tâm thương mại tại 150 Tô Hiệu (gần 3.200 tỷ đồng).



