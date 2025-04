Trong thông báo mới nhất, Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã chứng khoán: SCR) vừa công bố nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ba thành viên gồm ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch HĐQT cùng hai Thành viên HĐQT là ông Phạm Trung Kiên và ông Lê Quang Vỹ từ ngày 11/4/2025, đều vì lý do cá nhân.

Được biết, ông Đặng Hồng Anh (SN 1980), là con trai của "vua mía đường" Đặng Văn Thành, nhà sáng lập Tập đoàn Thành Thành Công - TTC Group. Ngoài ra, ông Đặng Hồng Anh còn giữ nhiều chức vụ khác như Chủ tịch Công ty CP Khu Công Nghiệp Thành Thành Công; Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VI; Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đầu tư DHA.

Trong cơ cấu cổ đông TTC Land, ông Đặng Hồng Anh là cổ đông lớn với việc nắm hơn 40 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 9,29%. Bên cạnh đó, tổ chức liên quan là Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công nắm giữ hơn 97,7 triệu cổ phiếu SCR, tương đương 6,72% vốn điều lệ.

Về kết quả kinh doanh của TTC Land, năm 2024, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 799 tỷ đồng, tăng 115% so với cùng kỳ, vượt 13% so với kế hoạch năm và lợi nhuận trước thuế đạt 33 tỷ đồng, tăng 106% so với cùng kỳ và vượt 106% kế hoạch.

Bước sang năm 2025, TTC Land đặt kế hoạch doanh thu thuần 800 tỷ đồng, tăng 0,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế 50 tỷ đồng, tăng 51,5% so với thực hiện trong năm 2024. Ngoài ra, công ty sẽ trình cổ đông trong ĐH tới về việc thay đổi trụ sở chính từ 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM sang địa chỉ mới là số 512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, quận Tân Bình, TP.HCM.