Con trai lớp 7 kiếm hơn 130 triệu đồng từ cày game, mẹ đòi cấm vì sợ con hư và lời khuyên từ chuyên gia

Trong thời đại số, việc trẻ em tiếp cận với Internet, game và các hình thức kiếm tiền online không còn quá xa lạ. Tuy nhiên, khi một đứa trẻ mới học cấp 2 đã có thể tự tạo ra thu nhập lớn, câu chuyện không chỉ còn là “chơi game” đơn thuần mà trở thành một bài toán khiến nhiều phụ huynh phải suy nghĩ rằng làm sao để cân bằng giữa việc khuyến khích năng lực và kiểm soát rủi ro?

Mới đây, MXH xôn xao trước bài chia sẻ của một phụ huynh có con trai đang học lớp 7. Theo đó, con trai lớn trai của chị năm nay học lớp 7 và đã chơi game từ năm lớp 4. Dù vậy, cậu bé vẫn duy trì thành tích học tập tốt, thường xuyên nằm trong top 10 của trường nên gia đình không quá lo lắng, chỉ quản lý thời gian chơi để tránh sa đà.

Thế nhưng khoảng nửa năm gần đây, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Cậu bé không còn nhận tiền tiêu vặt từ bố mẹ. Không lâu sau, khi bị nhắc nhở vì chơi game đến khuya, cậu bất ngờ đưa mẹ 3 triệu đồng và nói có thể tự lo tiền điện, tiền sinh hoạt, không cần bố mẹ chu cấp.

Bài đăng thu hút nhiều tranh luận. (Ảnh chụp màn hình)

Khi được hỏi, cậu bé cho biết mình kiếm tiền từ việc cày game, giao dịch vật phẩm trong game. Không dừng lại ở đó, cậu còn đang quản lý một nhóm mua bán vật phẩm với khoảng 10.000 thành viên. Đỉnh điểm là khi người mẹ lén kiểm tra sổ sách và phát hiện, chỉ tính đến đầu tháng 3/2026, con đã tiết kiệm được hơn 130 triệu đồng.

“Giờ mình nên cấm con chơi game không ạ? Mình sợ con có nhiều tiền sớm sẽ sinh hư, mà quản thì cũng không được… Đau đầu quá”, người mẹ chia sẻ.

Dưới bài đăng, nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện, nhưng phần lớn đều bày tỏ sự bất ngờ trước khả năng của cậu bé:

- Không thể phủ nhận là em bé quá giỏi.

- Ôi giỏi quá, thần đồng đây chăng?

- Nếu thật sự là giao dịch vật phẩm game thì ổn, quan trọng là cân bằng được với việc học.

- Nếu có năng lực vậy thì có thể định hướng theo hướng này, đừng vội cấm.

- Bạn nên tìm hiểu cách con đang làm, để vừa quản lý được vừa giúp con phát triển đúng hướng.

Bên cạnh sự ngưỡng mộ, một số ý kiến cũng khuyên phụ huynh cần kiểm tra kỹ nguồn thu, đảm bảo đó là hoạt động hợp pháp, không liên quan đến các hình thức tiêu cực như cờ bạc trá hình. Trẻ em ngày nay không chỉ tiếp cận công nghệ sớm, mà còn có thể tận dụng môi trường số để tạo ra giá trị thậm chí là thu nhập từ rất sớm.

Tuy nhiên, càng “đi trước tuổi” bao nhiêu thì bài toán đi kèm càng phức tạp bấy nhiêu. Bởi ở lứa tuổi này, khả năng kiểm soát rủi ro, quản lý tài chính hay nhận diện những cạm bẫy trên mạng vẫn còn hạn chế, trong khi môi trường online lại luôn biến động và tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường.

(Ảnh minh hoạ)

Theo các chuyên gia tâm lý giáo dục, việc trẻ sở hữu số tiền lớn ở tuổi dậy thì (13-15 tuổi) mà thiếu sự định hướng sẽ dễ dẫn đến lệch lạc trong hệ giá trị, khi trẻ lầm tưởng “tiền bạc quan trọng hơn học vấn”.

Một nghiên cứu từ Đại học Stanford cũng chỉ ra rằng, trẻ em có năng lực giao dịch tài chính sớm thường có chỉ số IQ và khả năng tư duy logic cao, nhưng lại thiếu hụt trí tuệ cảm xúc (EQ) để xử lý các xung đột lợi ích.

Thay vì cấm đoán, cha mẹ nên đóng vai trò là “cố vấn tài chính”, giúp con hiểu về thuế, đạo đức kinh doanh và rủi ro từ các mô hình lừa đảo đa cấp núp bóng giao dịch vật phẩm game.

Do đó, câu hỏi quan trọng nhất không phải là “Có nên cấm con chơi game hay không” , mà là phụ huynh đang hiểu con đến đâu và đồng hành với con như thế nào. Khi cha mẹ nắm được con đang làm gì, tiền đến từ đâu, cách vận hành ra sao, thì việc quản lý sẽ chuyển từ ngăn cấm sang định hướng, giúp con vừa phát huy được năng lực, vừa không đi lệch hướng.