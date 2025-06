Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai buộc phải dừng giữa chừng, mưa lớn kèm sấm sét khiến toàn bộ hệ thống âm thanh - ánh sáng tê liệt

Tối 15/6, concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai D-6 diễn ra tại Hưng Yên. Ngay khi vừa bắt đầu show, các Anh Tài và hàng chục nghìn khán giả đã gặp kiếp nạn thời tiết. Trời mưa từ lúc 18 giờ - ngay trước giờ G.Theo ghi nhận hiện trường, ekip show Chông Gai đã phát áo mưa cho từng khán giả, đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư cũng gửi lời trấn an, kêu gọi mọi người nên đi lấy áo mưa để tránh nhiễm bệnh. Không khí trước show vẫn cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Các Gai Con dường như không ngại trời mưa, "quẩy" luôn phần nhạc dạo mà chương trình chuẩn bị. Hệ thống đèn LED sân khấu tạm off để tránh xảy ra sự cố.

Mưa đã bắt đầu từ trước khi show Chông Gai diễn ra

Vì trời mưa mãi không dứt, show diễn ra trễ hơn vài chục phút so với dự kiến. Các Anh Tài đội mưa trình diễn, người hâm mộ vẫn quẩy hết mình. Fan còn được "chiêu đãi" những màn khoe múi nóng bỏng dưới mưa của dàn nam thần. Trời mưa lớn tại concert Chông Gai D-6 khiến dân tình nhớ đến đêm cuối cùng của Anh Trai Say Hi tại Mỹ Đình cũng mưa như trút nước. Với tinh thần dân chơi không sợ mưa rơi, khán giả vẫn nô nức ở lại tận hưởng bữa tiệc âm nhạc.

Sấm sét nguy hiểm ở show Chông Gai (ảnh: supanup)

Song, lần này concert Chông Gai lại đối diện với nhiều vấn đề hơn. Ngoài mưa gió, mưa mùa hè Hưng Yên còn mang theo sấm chớp đùng đùng. Giữa lúc show diễn ra, nhiều fan quay lại được hình ảnh sét rạch ngang bầu trời, nhìn không khỏi "lạnh sống lưng". Thời tiết khắc nghiệt, cư dân mạng hóng concert online cũng không khỏi lo lắng cho khán giả ở hiện trường và các nghệ sĩ cùng ekip.

Sự cố điện khiến toàn bộ sân khấu tê liệt:

Ngay giữa lúc các Anh Tài trình diễn Dạ Cổ Hoài Lang, sự cố điện xảy ra. Sân khấu tê liệt, âm thanh ánh sáng tắt suốt 15 phút. Sau đó, âm thanh được sửa chữa nhưng không lâu sau lại tắt ngúm. Giữa tình hình thời tiết khó khăn, người hâm mộ cổ vũ các Anh Tài và ekip, tiếp thêm động lực cho mọi người.

Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai D-6 bị cúp điện vì mưa lớn

Fan hát cổ vũ các Anh Tài và ekip

Hơn 30 phút trôi qua, sự cố điện vẫn tiếp diễn. Trong 40 phút cúp điện đến 3 lần. Dàn Anh Tài hát chay cùng khán giả, cho thấy mức độ chịu chơi, tâm huyết đến cùng. Trời mưa không dứt, một số khán giả cũng lục tục ra về. Sau D-5 cháy bỏng hôm qua, không ai ngờ Chông Gai lại ... gặp "chông gai" ngay phút chót. Dù có nhiều người đi về nhưng sân khấu vẫn rất đông Gai Con ở lại. Ai nấy đều đồng lòng cùng 33 Anh Tài và ekip vượt qua giai đoạn này.

Có fan lục tục ra về

Trên fanpage, BTC show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai gửi lời xin lỗi đến khán giả vì concert gián đoạn. Bài đăng nhận về nhiều bình luận chia sẻ, đồng cảm với khó khăn của cả ekip và 33 Anh Tài. Nhìn dàn nghệ sĩ đội mưa diễn, Gai Con không khỏi xót xa, lo lắng.

Show diễn vẫn diễn ra, nghệ sĩ đội mưa - BTC Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai xin lỗi khán giả