Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tại Hà Nội không tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình, khán giả bùng nổ tranh cãi

Sau concert thành công tại TP. HCM, show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hứa hẹn 1 đêm hoành tráng không kém tổ chức ở Hà Nội. Vừa rồi, BTC chương trình chính thức tung ra thông tin địa điểm concert ngày 14/12, chính là Vinhomes Ocean Park 3, Hưng Yên.

Địa điểm tổ chức chính thức của concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vừa được công bố ngày 04/11

Thông tin vừa được đăng tải lập tức khiến người hâm mộ xôn xao. Bên cạnh một số bình luận hào hứng và sẵn sàng "đu" theo concert tới cùng, có không ít tranh cãi nổ ra xoay quanh việc concert không được tổ chức ở SVĐ Mỹ Đình như NSND Tự Long đã "buột miệng" nói trong đêm concert diễn ra tại TP.HCM. Được biết đến là SVĐ lớn nhất thủ đô, SVĐ Mỹ Đình đã luôn là "địa điểm vàng" cho những sự kiện quy mô và tầm cỡ.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã có đêm concert đầu tiên thành công rực rỡ tại TP. HCM

Concert. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đêm thứ 2 được tổ chức tại Hưng Yên còn khiến nhiều người chần chừ, lo lắng vì vấn đề khoảng cách địa lý. Muốn đi xem các anh tài thì fan cũng phải "vượt ngàn chông gai" mới đến nơi! Sau khi kết thúc chương trình, cách thức di chuyển trở về lại nội thành Hà Nội cũng là điều khiến khán giả lo ngại. Dù BTC đưa ra những hỗ trợ về di chuyển và lưu trú như miễn phí xe buýt, tặng mã giảm giá… nhưng vẫn chưa đủ thuyết phục các khán giả tại Hà Nội. Trên MXH Threads, đông đảo fan thể hiện sự thất vọng và chán nản khi sau bao ngày "hóng" lại nhận được thông tin không như mong đợi.

Các “Gai con” bày tỏ quan ngại về địa điểm tổ chức của concert “Chông Gai”

Trước đó, NSND Tự Long đã từng "spoil" địa điểm tổ chức concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tại Hà Nội sẽ là SVĐ Mỹ Đình. Fan lập tức chia sẻ thông tin "vèo vèo" và háo hức chờ mong. Cuối cùng, thông tin chính thức lại là một địa điểm khác không nằm ở nội đô Hà Nội khiến fan thất vọng tràn trề.

Bài đăng của fan Anh Trai Say Hi trên MXH Threads với nhiều bình luận “hả hê”

Vốn liên tục được đem lên "bàn cân" so kè với nhau, 2 show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi đương nhiên không tránh khỏi việc so sánh khi cùng tổ chức concert tại Hà Nội. Sau bài đăng thông báo địa điểm tổ chức hôm nay, fan chương trình Anh Trai Say Hi được dịp "khịa" bên "hàng xóm" khi concert show "Say Hi" được tổ chức ở SVĐ Mỹ Đình vào ngày 7/12, thông báo từ rất sớm. Trên MXH đang là một "bãi chiến trường" giữa fan 2 chương trình, và tháng 12 tới đây, Hà Nội sẽ tiếp tục được chứng kiến 2 đêm concert hot nhất năm 2024 đến từ 63 Anh Trai.

Như vậy, địa điểm concert của 2 show đều đã được xác định.