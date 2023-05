Condotel được gỡ pháp lý, cơ hội nào cho nhà đầu tư?

Nhiều tín hiệu tích cực cho bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng

Ngày 20/5/2023, Nghị định 10/2023/NĐ-CP quy định về tính pháp lý của nhiều loại hình bất động sản chính thức có hiệu lực. Theo đó, bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng gồm căn hộ khách sạn, căn hộ nghỉ dưỡng (condotel), văn phòng lưu trú (officetel), biệt thự nghỉ dưỡng… sẽ được cấp chứng nhận quyền sở hữu (sổ hồng) nếu đáp ứng đủ các điều kiện pháp luật về đất đai, xây dựng, kinh doanh bất động sản. Như vậy, sau hơn chục năm hoạt động không "danh phận", nay bất động sản nghỉ dưỡng đón tin vui khi đã có hành lang pháp lý rõ ràng, là điều kiện bảo vệ người mua lẫn chủ đầu tư.

Bất động sản nghỉ dưỡng chính thức có "danh phận" từ ngày 20/5/2023

Phân khúc nghỉ dưỡng len lỏi vào thị trường bất động sản Việt vào khoảng năm 2013 - 2015. Nhờ mô hình mới mẻ, kênh đầu tư này bắt đầu "làm mưa làm gió" trên thị trường và trải qua thời hoàng kim trong khoảng 2016 - 2019. Đầu năm 2020, loại hình này bắt đầu chững lại về cả nguồn cung lẫn lượt tiêu thụ. Đỉnh điểm suy thoái của bất động sản nghỉ dưỡng bắt đầu từ khi dịch Covid xuất hiện đến nay. Thị trường ảm đạm do tác động xấu của đại dịch cùng với lạm phát và các chính sách siết chặt nguồn vốn tín dụng.



Đặc biệt, dù thời kỳ hưng thịnh hay trầm lắng, pháp lý vẫn luôn là nút thắt khiến nhà đầu tư e dè. Chính vì vậy, Nghị định 10 được coi là chìa khóa mở cánh cửa pháp lý, giúp nhà đầu tư gỡ bỏ tâm lý phòng bị với phân khúc này.

Nhiều chuyên gia nhận định, việc lên xuống của bất động sản nghỉ dưỡng là chu kỳ tất yếu. Nhìn nhận một cách tích cực, giai đoạn khó khăn vừa qua được coi là thời kỳ thanh lọc. Dưới quy luật đào thải của thị trường, những chủ đầu tư yếu tiềm lực, thiếu tầm nhìn rất khó có thể tồn tại. Cùng với đó là sự biến mất của tình trạng ảo giá, lướt sóng... Ngoài ra, ngành du lịch đang trên đà tăng trưởng cũng được kỳ vọng giúp bất động sản nghỉ dưỡng xoay chuyển tình thế theo hướng tích cực trong thời gian tới.

Cơ hội cho nhà đầu tư "đãi cát tìm vàng"

Đón nhận nhiều tín hiệu tích cực, song các chuyên gia cho rằng thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng vẫn chưa sôi động ngay mà cần thời gian làm quen trước những xung lực mới. Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, Quý 1/2023, giá giao dịch sơ cấp có xu hướng giảm so với quý IV/2022. Đồng thời trên thị trường thứ cấp, tâm lý chấp nhận cắt lỗ giảm giá sâu của nhà đầu tư vẫn còn tiếp diễn.

Hồ Tràm - thiên đường nghỉ dưỡng liền kề TP. HCM

Theo ghi nhận thực tế, tình trạng trên diễn ra ở hầu hết các thị trường bất động sản du lịch lớn trên cả nước. Tuy vậy, nhà đầu tư quan tâm vẫn có thể "đãi cát tìm vàng" ở phân khúc nghỉ dưỡng, đặc biệt tại các thủ phủ nghỉ dưỡng cuối tuần như Hạ Long hay Hồ Tràm. Đây là các thị trường tiềm năng, sở hữu lợi thế khi gần kề với hai thành phố đông dân nhất, nhì cả nước.



Trong đó, Hồ Tràm đang nổi lên là thủ thủ nghỉ dưỡng của miền Nam với hình thái "thiên đường biển 5 sao". Địa phương này chỉ cách TP. HCM khoảng 100km. Khoảng cách gần giúp du khách đảm bảo sức khỏe cũng như tiết kiệm không ít thời gian, chi phí đi lại. Mới đây, thông tin cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến khởi công trong tháng 6 tới hứa hẹn sẽ rút ngắn khoảng cách từ TP. HCM đến Hồ Tràm xuống còn 1 giờ 15 phút. Nhờ lợi thế vị trí, Hồ Tràm cũng là thị trường ít bị ảnh hưởng bởi tính mùa vụ của du lịch hay giá vé máy bay…

Phối cảnh khu spa hướng về thiên nhiên tại The Six Premier

Với thiên nhiên hoang sơ, lại không xô bồ, nhộn nhịp như các điểm du lịch, Hồ Tràm trở thành lựa chọn hàng đầu để nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe vào các dịp cuối tuần. Vì vậy, bất động sản thiên về sức khỏe cũng trở thành sản phẩm được giới đầu tư săn đón, đơn cử như The Six Premier - Charm Resort Hồ Tràm. Đây là một trong số ít dự án bất động sản nghỉ dưỡng duy trì lượng giao dịch ổn định từ sau dịch đến nay.



Tọa lạc tại thủ phủ nghỉ dưỡng 5 sao hàng đầu phía Nam, The Six Premier "bắt sóng" đúng nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện vốn đang là xu hướng nổi bật trên toàn cầu. Đại diện chủ đầu tư cho biết, đây là dự án sở hữu trung tâm chăm sóc sức khỏe rộng 5.000m2 lớn nhất Hồ Tràm. Không chỉ đa dạng phương pháp, công nghệ tân tiến, The Six Premier còn bắt tay với Goco Hospitality - đơn vị vận hành spa hàng đầu thế giới để quản lý, vận hành Goco Spa Hồ Tràm. Bên cạnh đó, "ông lớn" Best Western Hotels & Resorts cũng tham gia vận hành với thương hiệu cao cấp nhất của tập đoàn là Best Western Premier Collection.

"Với 2 đơn vị quốc tế tham gia vận hành, The six Premier - Charm Resort Hồ Tràm đang cho thấy nỗ lực kiến tạo điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng, tập trung vào dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Dự án không chỉ hướng tới nâng tầm chất lượng mà còn ôm tham vọng đưa Hồ Tràm tiến xa hơn trên bản đồ du lịch thế giới", đại diện dự án chia sẻ.

Thông tin dự án:

Tên dự án: Khu du lịch Thiên Bình Minh

Tên thương mại: Charm Resort Hồ Tràm - Phân khu The Six Premier

Website: http://charmresorthotram.vn/