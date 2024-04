Công an ập vào 6 chung cư ở TP. HCM, bắt 56 đối tượng lừa đảo tiền tỷ của người dân trên cả nước với thủ đoạn "trúng thưởng"

Đối tượng Lê Đức Kông tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATP

Theo Công an TP. HCM, đầu năm 2024, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ - Công an Thành phố phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD). Công an Thành phố đã chỉ đạo Công an Quận 11, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tiến hành thu thập tài liệu, xác lập chuyên án để triệt phá nhóm đối tượng.

Qua thời gian kiên trì đeo bám, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, Công an Quận 11 xác định 03 đối tượng chủ chốt, cầm đầu là: Lê Đức Kông (sinh năm: 1989; nơi ở hiện nay: phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân), Nguyễn Thị Hồng Nhung (vợ Kông; sinh năm: 1989; nơi ở hiện nay: phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân), Bá Võ Tuấn (sinh năm: 1981; nơi ở hiện nay: Chung cư Richstar 1, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú).

Bên cạnh đó, có 3 đối tượng có vai trò giúp sức tích cực gồm: Tằng Huệ Phụng (sinh năm: 1993; nơi ở hiện nay: Phường 2, Quận 11), Nguyễn Ngọc Liêm (sinh năm: 2003, nơi ở hiện nay: phường Tân Thành, quận Tân Phú), Lê Xuân Cường (sinh năm 1994; nơi ở hiện nay: phường Tân Thành, quận Tân Phú). Đồng thời, có khoảng 50 đối tượng có liên quan đến hoạt động lừa đảo trên.

Ngày 16/4, Công an Quận 11 phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an quận Tân Phú tiến hành triển khai thực hiện kế hoạch phá án, đồng loạt khám xét 06 địa điểm, đưa 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.

Một số đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan công an xác định: Lê Đức Kông và Nguyễn Thị Hồng Nhung đã thuê số đối tượng trên, bố trí làm việc tại nhiều căn hộ khác nhau ở chung cư Richstar 2 (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) và chung cư Carilon 5 (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú). Mỗi địa điểm làm việc có 1 nhóm trưởng và Kông giao việc thông qua các nhóm trưởng này.

Kông và Nhung chuẩn bị các thiết bị như máy vi tính, điện thoại có kết nối các đầu số ảo, danh sách số điện thoại, kịch bản... để các nhân viên sử dụng công nghệ gọi điện (hình thức gọi điện thông qua Internet, cuộc gọi được mã hóa, số điện thoại hiển thị bên người nghe là số điện thoại ảo, không có thật) để thông báo nạn nhân là một trong những khách hàng "may mắn" trúng thưởng phần quà có giá trị (xe máy, điện thoại...).

Tang vật trong vụ lừa đảo. Ảnh: CATP

Để nhận quà, nạn nhân phải mua sản phẩm do các đối tượng bán để "nhận mã trúng thưởng" hoặc phải nộp một số tiền gọi là "chi phí nhận quà". Khi nạn nhân đồng ý mua sản phẩm hoặc nộp tiền, các đối tượng đóng gói hàng hóa, giả thông tin trúng thưởng giao cho nạn nhân bằng dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD).

Nạn nhân sau khi nhận hàng, trả tiền hoặc đóng tiền "chi phí nhận quà" sẽ tiếp tục bị các đối tượng lừa đóng thêm các loại "phí" khác cho đến khi không còn khả năng đóng thêm thì cắt liên lạc.

Trung bình mỗi ngày, một nhân viên thực hiện khoảng 300 cuộc gọi. Mỗi tháng, Kông trả lương "cứng" cho nhân viên và phần trăm thưởng thêm dựa trên doanh thu bất chính lừa đảo được.

Tiến hành trích xuất dữ liệu, Công an Quận 11 phát hiện nhóm đối tượng này đã lừa đảo hàng ngàn bị hại tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, thu lợi bất chính mỗi tháng hơn 2 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục củng cố chứng cứ, đấu tranh làm rõ vai trò của từng đối tượng; đồng thời mở rộng điều tra, xác định tất cả các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.