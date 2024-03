Công an ập vào căn hộ nơi 2 thanh niên 2000-2003 cư trú, phát hiện hành vi lừa đảo tinh vi

Cụ thể, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao- Công an TP Đà Nẵng phối hợp Đội Cảnh sát hình sự- Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) và Công an phường Phước Mỹ đã tiến hành kiểm tra hành chính phòng số 401 căn hộ Bonanza (địa chỉ 107- Hà Bổng, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà).

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện 2 đối tượng: Ngô Minh Khang (2000) và Ngô Trung Nguyên (2003), đều trú TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, đang cư trú.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện Khang đang sử dụng máy vi tính xách tay truy cập vào 4 tài khoản Facebook khác nhau và nhắn tin cho nhiều người. Qua làm việc ban đầu, Khang khai nhận đã lập giả nhiều tài khoản facebook để giả mạo người thân nhắn tin cho các tài khoản Facebook khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.