Công an Bắc Ninh tìm các bị hại từng vay tiền của đối tượng lừa đảo này

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh (PC02) đang tiến hành điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra vào năm 2022, tại tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 08/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Hoàn, SN 1975, HKTT: 207B, Đại Kim Building, Tổ 34, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Khoản 4, Điều 175 Bộ luật hình sự.

Quá trình điều tra xác định: Từ năm 2022, Nguyễn Thị Kim Hoàn đã thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, bằng hình thức lợi dụng việc người bị hại vay tiền của Hoàn, Hoàn yêu cầu người bị hại phải chuyển nhượng, sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hoàn hoặc cho người khác theo yêu cầu của Hoàn. Sau đó, Hoàn thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên vào Ngân hàng để vay số lượng tiền lớn và chiếm đoạt số tiền vay được. Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, đến nay, Nguyễn Thị Kim Hoàn đã chiếm đoạt tiền của 15 hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Căn cứ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo ai là người bị hại hoặc người có liên quan đến vụ án trên thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh (thông qua phòng Cảnh sát hình sự, SĐT: 0222.3822.558 hoặc Đ/c Điều tra viên thụ lý vụ án Cao Đình Nam, SĐT: 038.525.0589), địa chỉ: Công an tỉnh Bắc Ninh cơ sở 2, đường Lý Anh Tông, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh để giải quyết.