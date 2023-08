Công an bắt đối tượng lợi dụng lòng trắc ẩn, lừa đảo tiền tỷ của 3.000 người

Cụ thể, lãnh đạo Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá 1 nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi tiền từ thiện trên không gian mạng.

Cụ thể, đối tượng Ngô Trường Thịnh (sinh năm 1993), trú tại phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh đã bị bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lãnh đạo công an cho biết, do cần tiền đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, từ năm 2020 đến nay, Ngô Trường Thịnh lập nhiều tài khoản Facebook đăng bài viết và hình ảnh nhằm kêu gọi tiền ủng hộ các trường hợp tử vong, già yếu neo đơn, bệnh hiểm nghèo và kêu gọi xây dựng chùa...

Sau khi Thịnh đăng bài viết cùng hình ảnh trên nhiều trang Facebook cá nhân đã có nhiều người chuyển tiền ủng hộ cho Thịnh qua các tài khoản ngân hàng và bị đối tượng chiếm đoạt.

Với thủ đoạn đó, từ năm 2020 đến khi bị bắt vào ngày 1/8/2023, Ngô Trường Thịnh đã lừa đảo chiểm đoạt trên 3,6 tỷ đồng của hơn 3.000 người dân ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Số tiền chiếm đoạt được Thịnh dùng tiêu xài cá nhân và nộp hết tiền vào tài khoản cá độ bóng đá.

Quá trình điều tra, ngày 1/8/2023, Công an huyện Cư Jút đã phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Nông tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Ngô Trường Thịnh, thu giữ các đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư Jút tiếp tục điều tra, mở rộng. Ai từng là nạn nhân của các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự xin liên hệ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Cư Jút để được hướng dẫn, giải quyết.

Trưởng Công an huyện Cư Jút cho biết, hoạt động từ thiện đã trở thành một phong trào có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, thu hút sự tham gia tích cực, ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân nhằm kịp thời hỗ trợ, sẻ chia giúp đỡ với những hoàn cảnh khó khăn, góp phần chung tay cùng toàn xã hội thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Tuy nhiên, một số đối tượng xấu đã lợi dụng lòng thương cảm, tấm lòng nhân ái, thiện nguyện của nhiều tổ chức, cá nhân đối với các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do đó, để tránh đặt lòng tốt không đúng chỗ, người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn kêu gọi ủng hộ từ thiện trên các trang mạng xã hội, không để các đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cần tìm hiểu, xác minh, kiểm chứng kỹ các nội dung thông tin đăng tải, yêu cầu công khai, minh bạch thông tin về những hoạt động, người cần giúp đỡ hoặc liên hệ với chính quyền địa phương, bệnh viện nơi họ điều trị để xác định chính xác thông tin.

Bên cạnh đó, các nhà hảo tâm nên lựa chọn ủng hộ, đóng góp tiền, vật chất tại các quỹ, chương trình từ thiện do Nhà nước, tổ chức, đoàn thể, quỹ xã hội, quỹ từ thiện được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đứng ra tổ chức. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.