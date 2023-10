Công an bắt khẩn cấp nhóm lừa đảo chục tỷ toàn các thanh niên sinh năm 2000, "học lỏm" thủ đoạn trên mạng vì không có công việc ổn định nhưng thích ăn chơi

Tháng 8 vừa qua, một người đàn ông trú tại xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã đến cơ quan Công an trình báo đã bị kẻ gian lừa chiếm đoạt số tiền hơn 40 triệu đồng khi đặt mua xe máy hiệu SH 125i trên mạng.

Sau hơn 1 tháng phối hợp cùng lực lượng của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao- Công an tỉnh Quảng Nam, các trinh sát của Đội CSHS Công an huyện Duy Xuyên đã xác định được nhóm thanh niên sinh năm 1999-2001 ở tỉnh Thừa Thiên-Huế là thủ phạm gây ra vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nạn nhân trên.

Ngày 18/9/2023, lãnh đạo Công an huyện Duy Xuyên đã đồng loạt tiến hành khám xét, bắt giữ khẩn cấp 4 đối tượng, gồm: Trần Văn Tuấn (2001), Trần Quang Trường (2000), Hồ Văn Tự (1999) và Trần Phúc Quốc (2000, cùng trú xã Phong An, H. Phong Điền, Thừa Thiên - Huế).

Qua khám xét, Công an huyện Duy Xuyên đã thu giữ nhiều máy tính bàn, máy tính xách tay, điện thoại, thẻ ATM cùng một số đồ vật, phương tiện có liên quan đến hoạt động phạm tội. Bên cạnh đó, đã vận động Lê Văn Nghĩa (1995, trú xã Phong An), đối tượng có hành vi giúp sức tích cực cho 4 đối tượng trên ra đầu thú.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận do không có việc làm ổn định nhưng thích ăn chơi nên lên mạng xã hội học lóm những thủ đoạn lừa đảo.

Giữa năm 2022, Tuấn và đồng bọn lập ra các Fanpage Facebook, tài khoản Zalo tên “Võ Quỳnh Vân”, “Shop xe Huế”, “Salon Huế” rồi đăng tải, chạy quảng cáo các bài viết có nội dung rao bán xe máy xịn với giá rẻ. Khi có người hỏi mua xe, các đối tượng yêu cầu phải chuyển nhiều khoản tiền như phí làm hồ sơ, biển số, phí vận chuyển rồi chiếm đoạt.

Cũng qua công tác đấu tranh, các trinh sát Công an huyện Duy Xuyên đã phát hiện nhóm đối tượng này còn sử dụng hình thức lừa đảo mới là tạo ra nhiều tài khoản Facebook, Zalo đăng tuyển “phi công trẻ” phục vụ “quý bà” có thưởng kèm theo hình ảnh các phụ nữ ở độ tuổi trung niên, có ngoại hình xinh đẹp kèm theo cam kết nếu “phục vụ tốt” sẽ được thưởng số tiền rất lớn. Khi có thanh niên ứng tuyển làm “phi công”, các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn dụ nạn nhân tham gia và yêu cầu nộp các khoản phí từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng/lượt/người, như: phí đăng ký, làm thẻ “phi công”, đặt phòng khách sạn... để chiếm đoạt.

Theo kết quả điều tra ban đầu, với thủ đoạn chính là rao bán xe máy đắt tiền với giá rẻ và cùng với thủ đoạn tuyển “phi công trẻ” phục vụ “quý bà”, 5 đối tượng đã chiếm đoạt tiền của hàng trăm bị hại trên cả nước với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Hiện Công an huyện Duy Xuyên đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố và ra lệnh tạm giam 5 bị can trên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để tiếp tục điều tra làm rõ. Công an huyện Duy Xuyên thông báo, ai là nạn nhân bị lừa đảo hoặc đã chuyển tiền vào số tài khoản ngân hàng: 029.101.965.0042 mang tên “VO QUYNH VAN” thì liên hệ ngay trực ban Công an huyện Duy Xuyên (SĐT: 02353.877.611) hoặc ĐTV Trương Minh Vĩ (SĐT: 0985007737) để được hướng dẫn, giải quyết.