Công an Bình Dương nói về việc khởi tố các công ty bất động sản và quyền lợi của bị hại

Ngày 28/12, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương trả lời phóng viên báo Tiền Phong liên quan đến việc khởi tố đối với lãnh đạo các công ty bất động sản trên địa bàn và hướng giải quyết quyền lợi cho bị hại là những khách hàng trong vụ án.

Đại tá Trần Văn Chính – Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong năm 2024, Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam 9 người là lãnh đạo các công ty bất động sản trên địa bàn.

Trong các vụ án lừa đảo bất động sản, cùng với việc khởi tố vụ án hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" để xử lý theo quy định pháp luật, Cơ quan điều tra áp dụng các biện pháp ngăn chặn như kê biên quyền sử dụng đất, phong tỏa tài khoản và tài sản của các đối tượng phạm tội nhằm ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản, qua đó thu hồi tài sản để khắc phục hậu quả.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, quyền lợi của khách hàng (người bị hại) sẽ được giải quyết trong phần xét xử dân sự của vụ án hình sự do tòa án đảm nhiệm. Sau khi có bản án, việc thực thi các quyết định về bồi thường dân sự được thực hiện bởi cơ quan thi hành án dân sự.

“Nếu dự án liên quan trong vụ án được chuyển giao cho một chủ đầu tư khác hợp pháp, việc tiếp tục mua đất hay các giao dịch liên quan giữa chủ đầu tư mới và khách hàng sẽ được xem xét như các giao dịch dân sự độc lập. Trong trường hợp này, cơ quan điều tra không có thẩm quyền can thiệp vào thỏa thuận giữa các bên, quyền lợi của khách hàng sẽ phụ thuộc vào nội dung thỏa thuận mới với chủ đầu tư”- đại tá Trần Văn Chính cho biết.

Cả doanh nghiệp và khách hàng “quay cuồng” trong nợ nần

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Tiền Phong tình trạng công ty bất động sản thực hiện giao dịch chuyển nhượng nhà, đất trái quy định, dẫn đến nhiều người dân trở thành nạn nhân, lâm vào cảnh khốn khổ. Nhiều khách hàng kéo tới dự án, trụ sở cơ quan chức năng để treo băng rôn, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Thời gian qua, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã quyết liệt xử lý liên quan đến các công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Qua đó tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bất động sản lành mạnh, bảo vệ nhà đầu tư chân chính.

Thời gian qua, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố, bắt giam một số lãnh đạo công ty bất động sản để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Đức Trung, Giám đốc Công ty Cổ phần bất động sản Bảo An Group (trụ sở tại Bình Dương) bị khởi tố, bắt giam vào giữa năm 2024

Việc các công ty bất động sản không thực hiện các cam kết với khách hàng về bàn giao nhà, đất, sổ đỏ (do chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính không thể tiếp tục dự án, không thực hiện được nghĩa vụ tài chính)… dẫn tới khách hàng tụ tập treo băng rôn gây sức ép để đòi quyền lợi.

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, việc người dân không tìm hiểu, không có kiến thức pháp lý khi đầu tư mua bất động sản; một số người dân dù biết rủi ro khi đầu tư vào các dự án chưa đủ pháp lý nhưng vì lợi nhuận vẫn đầu tư… trở thành “miếng mồi” cho các đối tượng lừa đảo.

Ngoài ra, chủ đầu tư thay đổi chủ trương đầu tư dự án nên hủy hợp đồng hợp tác góp vốn với khách hàng, pháp lý dự án không đảm bảo; cơ sở hạ tầng không thực hiện đúng thiết kế nên không đủ điều kiện thẩm duyệt ra sổ đất; lừa đảo chiếm đoạt tài sản, huy động vốn trái pháp luật; lách luật để mua bán, huy động vốn...

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hầu hết các lãnh đạo công ty bị khởi tố, bắt giam đã dùng tiền chiếm đoạt được để tiêu xài, khi các đối tượng vướng lao lý gây khó khăn trong việc thu hồi tiền trả lại cho các nạn nhân. Trong khi đó, các nạn nhân vay mượn tiền mua nhà, đất rồi bị lừa, rơi vào cảnh khốn khổ.

Theo cơ quan chức năng, để ngăn chặn tình trạng trên, ngoài việc tăng cường công tác quản lý, xử lý hành vi vi phạm đối với lĩnh vực này, người dân cần tìm hiểu kỹ các dự án trước khi thực hiện giao dịch.

Trong năm 2024, một số lãnh đạo công ty bất động sản tại Bình Dương bị khởi tố, bắt giam liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó có Ngũ Thành Phương (SN 1983), Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Hậu Đạt (trụ sở đặt tại TP.Bến Cát); Nguyễn Đức Trung (SN 1984, Giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Bảo An Group (trụ sở đặt tại TP.Thủ Dầu Một); Tôn Lâm Sỹ (SN 1993), Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Xây dựng Địa ốc Á Châu Real Estate (trụ sở tại TP.Dĩ An); truy nã Vi Văn Dũng (SN 1981), Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển Miền Nam Real (trụ sở TP.Thủ Dầu Một). Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương cũng khởi tố, bắt giam vợ chồng Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân là Lô Thị Loan (SN 1979), giám đốc và ông Châu Minh Sơn (SN 1978) người đại diện pháp luật của công ty.