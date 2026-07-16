Công an cảnh báo đến người dân nhận được cuộc gọi với nội dung này

Công an tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian gần đây, lợi dụng cao điểm mùa tuyển sinh và chuyển cấp, trên địa bàn xã Đất Mới đã ghi nhận nhiều trường hợp nhận được cuộc gọi từ các đối tượng giả danh nhằm thu thập thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.

Một trong những thủ đoạn phổ biến là giả danh Công an xã, thông báo mã định danh của học sinh bị lỗi trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, khiến hồ sơ chuyển cấp không được duyệt.

Sau đó, các đối tượng ép buộc phụ huynh cung cấp thông tin căn cước, mã định danh hoặc yêu cầu truy cập đường link lạ, cài đặt ứng dụng dịch vụ công giả mạo. Nếu làm theo, người dân có nguy cơ bị đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài khoản.

Ngoài ra, đối tượng lừa đảo còn giả danh giáo viên, yêu cầu phụ huynh cung cấp thông tin định danh của con với lý do hoàn thiện thủ tục nhập học. Sau khi tạo được lòng tin, chúng hối thúc phụ huynh chuyển các khoản tiền như học phí, phí đồng phục vào tài khoản cá nhân do chúng cung cấp.

Công an khuyến cáo thực hiện quy tắc “3 Không”

Trước tình hình trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân nghiêm túc thực hiện quy tắc “3 Không”:

- Không cung cấp thông tin cá nhân: Tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại hoặc trên mạng.

- Không tiết lộ mã OTP: Không cung cấp mã xác thực OTP cho bất kỳ cá nhân nào, kể cả người tự xưng là công an, giáo viên hoặc nhân viên ngân hàng.

- Không nhấp vào đường link lạ : Không truy cập, đăng nhập vào các liên kết, website, ứng dụng không rõ nguồn gốc; không mở tệp đính kèm lạ để tránh bị đánh cắp thông tin hoặc nhiễm mã độc.

Cơ quan công an cũng lưu ý, hiện nay, việc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của học sinh hoặc đóng các khoản phí liên quan đều được thực hiện trực tiếp tại các điểm trường, không làm việc qua hình thức gọi điện thoại.

Khi nhận được cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần trực tiếp liên hệ hoặc đến điểm trường để xác minh. Đồng thời, cần lưu giữ các chứng cứ liên quan như số điện thoại gọi đến, tin nhắn, thông tin tài khoản ngân hàng nhận tiền và trình báo ngay với cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.