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Kỷ nguyên mới của công nghiệp ô tô, robot nhân hình Xiaomi lắp ráp xe điện đạt tỷ lệ thành công 98%

| | Kinh tế số

Sự xuất hiện của hai nhiệm vụ mới gồm phân loại và tái chế tại nhà máy xe điện Trung Quốc đang định hình lại tương lai của sản xuất thông minh toàn cầu.

Sự bứt phá ngoạn mục sau bốn tháng thử nghiệm

Không còn là những mô hình trình diễn trong phòng thí nghiệm, các robot nhân hình đang thực sự bước vào nhà xưởng và làm việc bên cạnh con người. Mới đây, gã khổng lồ công nghệ Xiaomi đã công bố những số liệu vô cùng ấn tượng về tiến trình thử nghiệm robot nhân hình trên dây chuyền sản xuất ô tô điện của mình. Chỉ sau vỏn vẹn bốn tháng liên tục nâng cấp và tối ưu hóa hệ thống, hiệu suất của những cỗ máy này đã đạt đến ngưỡng gần như tương đương với các công nhân lành nghề.

Điểm nhấn lớn nhất trong đợt báo cáo này nằm ở trạm lắp đai ốc tự ren. Vào thời điểm tháng 3 năm 2026, khi Xiaomi lần đầu tiên đưa robot vào thử nghiệm thực tế, tỷ lệ hoàn thành công việc của chúng chỉ dừng lại ở mức 90,2%. Con số này dù rất đáng khích lệ nhưng vẫn chưa đủ độ tin cậy để vận hành quy mô lớn trong một môi trường công nghiệp đòi hỏi tính chuẩn xác tuyệt đối.

Tuy nhiên, bằng việc cải tiến không ngừng hệ thống cảm biến nhận thức và nâng cao thuật toán điều khiển hành vi, Xiaomi đã nâng tỷ lệ thành công tại trạm này lên tới 98%.

Khoảng cách về tỷ lệ đạt tiêu chuẩn chất lượng giữa robot và một công nhân bằng xương bằng thịt giờ đây đã được thu hẹp xuống chỉ còn duy nhất một điểm phần trăm. Đây là một con số biết nói, chứng minh rằng kỷ nguyên robot thay thế con người ở các công đoạn lắp ráp nặng nhọc và lặp đi lặp lại không còn là chuyện của tương lai xa xôi.

Xiaomi đạt được bước tiến lớn sau bốn tháng tối ưu hóa robot nhân hình trên dây chuyền sản xuất xe điện thực tế. Tỷ lệ lắp đai ốc tự ren thành công tăng vọt từ 90,2% lên 98%, chỉ còn kém công nhân là con người đúng 1%. Robot được giao thêm hai nhiệm vụ mới bao gồm phân loại tấm ốp bên bệ tỳ tay trung tâm và gấp, tái chế thùng chứa phụ tùng với tỷ lệ thành công 90%.

Chinh phục những chi tiết mềm và linh hoạt

Không chỉ dừng lại ở việc siết ốc hay lắp ráp các cấu kiện kim loại cứng cáp, Xiaomi còn mạnh dạn giao cho các robot của mình những thử thách khó khăn hơn rất nhiều. Hãng đã bổ sung hai nhiệm vụ hoàn toàn mới vào chương trình làm việc của robot: phân loại tấm ốp bên của bệ tỳ tay trung tâm và gấp, tái chế các thùng chứa phụ tùng.

Theo ghi nhận từ trang tin công nghệ Technode, cả hai công việc mới này đều nhanh chóng đạt tỷ lệ thành công lên tới 90%. Đáng chú ý, việc phân loại tấm ốp bên của bệ tỳ tay đánh dấu lần đầu tiên một robot nhân hình có thể xử lý thành công các phôi mềm và có độ đàn hồi linh hoạt trong suốt một thời gian dài liên tục tại nhà máy ô tô.

Đối với ngành khoa học robot, việc cầm nắm và định hình các vật liệu không cố định về hình dáng luôn là một bài toán hóc búa. Việc robot của Xiaomi vượt qua được thử thách này cho thấy công nghệ xúc giác và khả năng phản hồi lực theo thời gian thực đã đạt đến một tầm cao mới, mở ra cơ hội tự động hóa cho hàng loạt công đoạn phức tạp khác trong dây chuyền sản xuất.

Xiaomi đã công bố tiến bộ đáng kể trong việc triển khai robot nhân hình của mình trên dây chuyền sản xuất ô tô, báo cáo hiệu suất được cải thiện trong nhiều nhiệm vụ sản xuất sau bốn tháng liên tục phát triển và tối ưu hóa.

Cuộc đua robot nhân hình công nghiệp đầy khốc liệt

Sự tiến bộ vượt bậc của Xiaomi không diễn ra một cách đơn lẻ. Nó nằm trong một làn sóng bùng nổ của cuộc đua robot nhân hình công nghiệp đang diễn ra vô cùng gay gắt, đặc biệt là tại Trung Quốc. Các nhà sản xuất xe điện hàng đầu đang tìm cách tích hợp trí tuệ nhân tạo dạng vật lý vào nhà xưởng nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt lao động già hóa và tối ưu hóa chi phí vận hành.

Nhìn vào bức tranh tổng thể, việc đưa robot từ môi trường nghiên cứu vô trùng ra sàn nhà máy bụi bặm, rung lắc và đầy biến số là một thử thách vô cùng khắc nghiệt.

Cột mốc này đánh dấu lần đầu tiên một robot nhân hình có thể xử lý các phôi mềm, linh hoạt liên tục trong thời gian dài tại nhà máy ô tô. Sự tiến bộ này phản ánh cuộc đua khốc liệt trong việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo biểu hiện vật lý vào quy trình sản xuất công nghiệp thực tế tại Trung Quốc.

Những kết quả thực tế mà Xiaomi đạt được sau bốn tháng qua không chỉ là thắng lợi về mặt kỹ thuật của riêng doanh nghiệp này, mà còn là lời khẳng định đanh thép cho tính khả thi của việc thương mại hóa robot nhân hình quy mô lớn trong tương lai gần. Khi những cỗ máy này ngày càng trở nên khéo léo và bền bỉ hơn, chúng sẽ sớm trở thành lực lượng lao động chủ chốt, giúp con người giải phóng khỏi những công việc độc hại và nhàm chán.

Theo Đức Khương

Đời sống & Pháp luật

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