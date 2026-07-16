FPT được Bộ Công An trao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu

Trung tâm Dữ liệu quốc gia ký trao giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu cho Tập đoàn FPT

FPT là một trong những doanh nghiệp công nghệ tiên phong tại Việt Nam được cấp chứng nhận này, góp phần hình thành thị trường dữ liệu và nền công nghiệp dữ liệu an toàn, minh bạch và tuân thủ pháp luật, chung tay triển khai các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển dữ liệu, như Nghị quyết số 57-NQ/TW, Luật dữ liệu và Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030.

Tham dự sự kiện có Đại tá Phạm Minh Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia, ông Nguyễn Thế Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT cùng các lãnh đạo, chuyên gia đại diện hai đơn vị.

Trung tâm Dữ liệu quốc gia ký và Tập đoàn FPT ký kết biên bản ghi nhớ về việc hợp tác trong lĩnh vực dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu; tư vấn pháp lý, phát triển nguồn nhân lực và nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán hiệu năng cao (HPC)

Theo đó, Trung tâm Dữ liệu quốc gia ký kết biên bản ghi nhớ với FPT về việc hợp tác trong lĩnh vực dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu; tư vấn pháp lý, phát triển nguồn nhân lực và nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán hiệu năng cao (HPC). Cùng với đó, Trung tâm trao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu cho FPT - giúp FPT trở thành một trong những đơn vị tiên phong trên thị trường đáp ứng các điều kiện theo quy định để cung cấp sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu, góp phần thúc đẩy các giao dịch dữ liệu an toàn, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Phát biểu tại sự kiện, Đại tá Phạm Minh Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia bày tỏ: “Việt Nam đã xác định dữ liệu là nguồn tài nguyên mới, là yếu tố đầu vào quan trọng của nền kinh tế số, xã hội số. Việc trao giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản phẩm dịch vụ trung gian dữ liệu cho FPT là dấu mốc ghi nhận việc doanh nghiệp đáp ứng các quy định pháp luật để tham gia thị trường. Chúng tôi đề nghị FPT thực hiện đúng các yêu cầu theo hợp tác, sớm đưa các nội dung hợp tác vào triển khai, tạo ra kết quả thiết thực phát triển hệ sinh thái dữ liệu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trung tâm kỳ vọng FPT sẽ phát huy tốt năng lực để cung cấp sản phẩm dịch vụ chất lượng, góp phần phát triển thị trường dữ liệu minh bạch, an toàn và bền vững”.

Đại tá Phạm Minh Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia phát biểu tại sự kiện

Lãnh đạo Trung tâm Dữ liệu quốc gia đánh giá cao tinh thần phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của FPT trong việc đồng hành triển khai bốn nhiệm vụ trọng tâm về dữ liệu. Thứ nhất, về hoàn thiện thể chế, FPT đã tích cực tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến xây dựng Luật Dữ liệu, Khung kiến trúc dữ liệu, các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo nền tảng cho kết nối, chia sẻ và phát triển thị trường dữ liệu tại Việt Nam. Thứ hai, về xây dựng Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, FPT đã phối hợp nghiên cứu, thiết kế các giải pháp kỹ thuật cho Trung tâm Dữ liệu số 1, tư vấn kiến trúc tổng thể hạ tầng CNTT, điện toán đám mây cùng các nền tảng quản trị, khai thác dữ liệu, góp phần xây dựng mô hình Trung tâm hiện đại, bảo đảm tính sẵn sàng, an toàn và bảo mật. Thứ ba, về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, hai bên cũng phối hợp triển khai nhiều chương trình đào tạo, hội thảo chuyên đề về dữ liệu, AI, điện toán đám mây và an toàn thông tin nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Trung tâm. Thứ tư, FPT cùng Trung tâm hỗ trợ các bộ, ngành và địa phương xây dựng chiến lược, kiến trúc và khung quản trị dữ liệu, hướng tới hình thành năng lực quản trị dữ liệu thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Để được cấp Giấy chứng nhận, FPT đã trải qua quá trình được thẩm định, đánh giá theo quy định của Bộ Công An, Trung tâm Dữ liệu quốc gia, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo Nghị định 169/2025/NĐ-CP quy định về hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và sản phẩm, dịch vụ dữ liệu trên tiêu chí trọng tâm: nhân lực, hạ tầng kỹ thuật cùng đề án hoạt động, và tài chính.

Về nhân lực, FPT sở hữu đội ngũ chuyên gia công nghệ vững mạnh, sở hữu chứng chỉ về khoa học dữ liệu, phân tích và thẩm định dữ liệu từ các hãng công nghệ quốc tế. Trong nhiều năm qua, FPT đã triển khai các dự án hạ tầng số trọng điểm quốc gia, đồng hành cùng các bộ, ngành và địa phương thực thi Nghị quyết số 57-NQ/TW, xây dựng Chiến lược dữ liệu, Chiến lược chuyển đổi số, phối hợp phát triển nhiều cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành, góp phần hình thành hạ tầng dữ liệu số thống nhất, liên thông và bền vững.

Về hạ tầng và năng lực công nghệ, FPT sở hữu và vận hành hệ thống trung tâm dữ liệu tại Việt Nam theo chuẩn quốc tế ANSI/TIA-942 Rated 3, uptime trên 99,98%; Nhà máy FPT AI trang bị GPU NVIDIA H100/H200 phục vụ xử lý và phân tích dữ liệu quy mô lớn; Nền tảng FPT Cloud đã đạt chứng nhận an toàn thông tin cấp độ 4 - cấp độ cao nhất, dành cho các hệ thống xử lý dữ liệu đặc biệt quan trọng.

Ông Nguyễn Thế Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT phát biểu tại sự kiện

Ông Nguyễn Thế Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT bày tỏ: “FPT vinh dự khi được đồng hành cùng Trung tâm Dữ liệu quốc gia trong giai đoạn vừa qua, đặc biệt ngày hôm nay được ký kết hợp tác và nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu. Để đưa dữ liệu thực sự trở thành động lực thúc đẩy kinh tế, điều quan trọng là cần đảm bảo dữ liệu được chia sẻ, lưu thông, kết nối và khai thác một cách an toàn, hợp pháp, mang lại giá trị cho Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Trên hành trình này, chúng tôi tin tưởng rằng hợp tác công tư có ý nghĩa quyết định. Trong đó, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo về thể chế, ban hành các tiêu chuẩn và định hướng phát triển; các doanh nghiệp công nghệ sẽ là lực lượng đồng hành, đưa chính sách vào thực tiễn thông qua các giải pháp, nền tảng và sản phẩm cụ thể. FPT sẽ đóng góp chuyên gia, sản phẩm giải pháp công nghệ, cam kết đồng hành cùng Trung tâm nói riêng và Chính phủ, bộ ngành, địa phương trong triển khai chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển dữ liệu, như Nghị quyết số 57-NQ/TW, Luật dữ liệu và Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030”.

Hiện nay, dữ liệu đang trở thành tài sản quan trọng của cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, người dân. Tuy nhiên, những thách thức khi dữ liệu thiếu chuẩn kết nối, khó chia sẻ cùng các yêu cầu về bảo mật, quản trị, kiểm soát truy cập và tuân thủ pháp luật tạo nên những rào cản để khai thác giá trị của dữ liệu hiệu quả. Trong bối cảnh đó, đơn vị trung gian dữ liệu được cấp phép chính là lớp đứng giữa - cầu nối tin cậy hỗ trợ các bên thẩm định dữ liệu, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu an toàn, hợp pháp, góp phần kết nối, tăng nguồn dữ liệu hợp pháp, hình thành nguồn hạ tầng tin cậy. Qua đó thúc đẩy hình thành thị trường giao dịch dữ liệu chính thức, mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đặt nền móng cho một ngành công nghiệp dữ liệu mới tại Việt Nam.

Tại sự kiện, chuyên gia FPT giới thiệu sản phẩm dịch vụ trung gian được ứng dụng trong thời gian tới về thẩm định dữ liệu, quản trị đồng thuận và quản trị dữ liệu uỷ thác dữ liệu. Các hệ thống đều được phát triển dựa trên việc tham khảo các mô hình trên thế giới, vận hành trên nguyên tắc trung gian có ủy quyền, tuân thủ quy định pháp luật, kết nối tuần tự thành một chuỗi giá trị khép kín theo vòng đời một sản phẩm dữ liệu khi thương mại hoá.









