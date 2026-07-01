Tin vui với người đi máy bay

Cảnh cầm sẵn căn cước công dân và thẻ lên máy bay, lần lượt xếp hàng để nhân viên kiểm tra tại nhiều điểm trong nhà ga từ nay có thể được rút ngắn đáng kể đối với một bộ phận hành khách tại sân bay Nội Bài. Đây được xem là tin vui với những ai đã và đang có nhu cầu đi máy bay từ nay.

Cụ thể, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa đưa vào sử dụng hệ thống kiosk check-in bằng sinh trắc học tại nhà ga hành khách T1, phục vụ các chuyến bay nội địa. Hệ thống cho phép người đi máy bay chủ động đăng ký nhận diện khuôn mặt, từ đó sử dụng các cửa kiểm soát tự động trong những bước tiếp theo của hành trình.

Thay đổi này được triển khai trong cao điểm hè 2026, khi Nội Bài phục vụ trung bình gần 700 chuyến bay và hơn 100.000 lượt khách mỗi ngày. Có ngày, lượng khai thác đạt 740 chuyến và khoảng 120.000 lượt khách, tạo áp lực lớn lên các khu vực làm thủ tục truyền thống.

Ảnh Báo Chính Phủ

Chỉ cần ba thao tác trong chưa đầy 10 giây

Để sử dụng kiosk, hành khách cần hoàn thành check-in trước, cầm sẵn thẻ lên máy bay và bản cứng căn cước công dân gắn chip.

Tại thiết bị, khách lần lượt thực hiện ba thao tác: quét thẻ lên máy bay, quét căn cước công dân tại khe đọc dữ liệu và nhìn thẳng vào camera để hệ thống nhận diện khuôn mặt.

Theo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, quá trình xác thực này có thể hoàn thành trong chưa đầy 10 giây. Hệ thống camera sẽ tự động đối chiếu thông tin cá nhân, dữ liệu chuyến bay và hình ảnh khuôn mặt của hành khách.

Sau khi xác thực thành công, dữ liệu được đồng bộ trên hệ thống. Khi tới khu vực kiểm tra an ninh hoặc cửa ra máy bay có trang bị thiết bị sinh trắc học, hành khách chỉ cần đứng vào vị trí hướng dẫn và nhìn vào camera. Nếu nhận diện thành công, cửa tự động sẽ mở mà khách không phải tiếp tục lấy căn cước và thẻ lên máy bay ra để nhân viên đối chiếu.

Ảnh Hà Nội Online

Hệ thống hiện phục vụ hành khách của tất cả các hãng hàng không khai thác tại T1. Mỗi ngày, khoảng 2.000–3.000 lượt khách đã sử dụng thành công, qua đó góp phần giảm áp lực cho quầy thủ tục, làn kiểm tra giấy tờ và cửa lên máy bay trong những khung giờ đông đúc.

Khâu kiểm tra an ninh được rút gọn

Dù sử dụng làn sinh trắc học, hành khách cần lưu ý quy trình mới không đồng nghĩa với việc được bỏ qua kiểm tra an ninh hàng không. Sau khi cửa sinh trắc học mở, hành khách vẫn phải tiếp tục đi vào khu vực soi chiếu người và hành lý xách tay theo quy định.

Hướng dẫn của Cục Hàng không Việt Nam cũng nêu rõ, sau khi hệ thống nhận diện khuôn mặt thành công tại cửa kiểm soát, hành khách tiếp tục di chuyển vào khu vực soi chiếu an ninh. Công nghệ này chỉ rút ngắn bước xác minh danh tính, không thay thế những yêu cầu về an toàn, an ninh hàng không.

Người có hành lý ký gửi vẫn phải tới quầy hoặc điểm gửi hành lý của hãng. Hành khách cũng cần dành thời gian di chuyển trong nhà ga, soi chiếu an ninh, tìm đúng cửa khởi hành và có mặt trước thời điểm đóng cửa lên máy bay.

Ảnh Báo Chính Phủ

Những ai chưa thể sử dụng?

Trong giai đoạn đầu, kiosk sinh trắc học chưa áp dụng cho hành khách nước ngoài, trẻ em dưới 16 tuổi và những người đến sân bay chỉ sử dụng tài khoản VNeID mà không có bản cứng căn cước công dân gắn chip. Các nhóm này vẫn làm thủ tục theo phương thức truyền thống.

Người chưa có thẻ lên máy bay, thông tin trên vé không trùng khớp với giấy tờ, căn cước bị hỏng chip hoặc khuôn mặt không được hệ thống nhận diện cũng cần liên hệ nhân viên để được hỗ trợ.

Để thao tác thuận lợi, hành khách nên chuẩn bị sẵn boarding pass và căn cước trước khi đến lượt; đặt giấy tờ đúng vị trí đầu đọc; đứng thẳng, nhìn trực diện vào camera và tạm tháo khẩu trang, kính râm hoặc vật dụng che khuất khuôn mặt.

Trong cao điểm hè, Nội Bài bố trí từ 2–3 đoàn viên thanh niên tại mỗi khu vực kiosk để hướng dẫn người lớn tuổi và hành khách lần đầu sử dụng. Các quầy truyền thống vẫn hoạt động bình thường, do đó việc đăng ký sinh trắc học hiện là lựa chọn giúp rút ngắn thao tác, không phải yêu cầu bắt buộc.

Ảnh B News

Ngoài kiosk tại nhà ga, hành khách Vietnam Airlines và Vietjet Air có thể xác thực sinh trắc học trước qua VNeID. Khách của Vietjet Air và Sun PhuQuoc Airways cũng có thể sử dụng ứng dụng riêng của hãng để làm thủ tục trước chuyến bay.

Dù lựa chọn phương thức nào, hành khách vẫn nên kiểm tra kỹ điều kiện áp dụng, mang giấy tờ cần thiết và có mặt tại sân bay đủ sớm để tránh ảnh hưởng hành trình.