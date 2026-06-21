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Công an cảnh báo gấp tất cả người dân truy cập “dichvuconghanhchinh.com”

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Đây là tên miền của trang web giả mạo, có thiết kế giao diện tương tự Cổng dịch vụ công Quốc gia nhằm đánh lừa người dân.

Theo công an TP Đà Nẵng, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện trang web giả mạo có tên miền dichvuconghanhchinh.com” , được thiết kế giao diện tương tự Cổng Dịch vụ công Quốc gia nhằm đánh lừa người sử dụng. 

Theo ghi nhận, đây không phải thủ đoạn mới nhưng đang ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường tạo lập website có hình thức gần giống trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước để dẫn dụ người dân đăng nhập, cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc thực hiện các thao tác nhằm chiếm quyền sử dụng tài khoản và chiếm đoạt tài sản.

Công an cảnh báo gấp tất cả người dân truy cập “dichvuconghanhchinh.com” - Ảnh 1.

Hình ảnh trang web giả mạo

Trước tình hình đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân:

- Chỉ truy cập các cổng dịch vụ công thông qua địa chỉ chính thức do cơ quan nhà nước công bố (ưu tiên kiểm tra tên miền có đuôi gov.vn” );

- Kiểm tra kỹ tên miền trước khi đăng nhập hoặc thực hiện giao dịch trực tuyến;

- Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP cho cá nhân hoặc website không rõ nguồn gốc;

- Không cài đặt ứng dụng, phần mềm theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại hoặc mạng xã hội;

- Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần dừng giao dịch ngay và thông báo cho cơ quan Công an hoặc đơn vị chức năng để được hỗ trợ.

Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên cập nhật thông tin về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới; chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân và tài sản trên môi trường mạng.

Theo Công an TP Đà Nẵng

Minh Ánh

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