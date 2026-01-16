Công an cảnh báo khẩn đến người mua bán vàng, bạc

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, thời gian gần đây, lợi dụng sự biến động của giá vàng, bạc và nhu cầu đầu tư của người dân, các đối tượng xấu đã gia tăng hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Nhiều tài khoản mạng xã hội liên tục đăng tải thông tin mời chào mua bán vàng, bạc với mức giá “chỉ bằng một nửa chênh lệch cửa hàng”, qua đó tìm cách chiếm đoạt tài sản của người dân.

Cơ quan chức năng cho biết, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau để tạo lòng tin.

Thứ nhất, các đối tượng lập tài khoản mạng xã hội, đăng tải bài viết, hình ảnh, video cập nhật giá vàng tại các cửa hàng tư nhân trên địa bàn, kèm theo bình luận tư vấn, lôi kéo người dân mua lại vàng, bạc với giá chỉ bằng một nửa chênh lệch giữa giá mua vào – bán ra của cửa hàng. Khi có người liên hệ, các đối tượng cam kết giao dịch trực tiếp, có hóa đơn cửa hàng đầy đủ để tạo sự tin tưởng. Tuy nhiên, thực tế số vàng, bạc được trao đổi có thể là hàng giả, không đúng chất lượng, không đủ trọng lượng; thậm chí có trường hợp một phần là vàng, bạc thật có ký hiệu cửa hàng, phần còn lại là hàng giả nhằm đánh lừa người mua.

Thứ hai, các đối tượng tư vấn, lôi kéo người dân mua lại các “giấy hẹn trả vàng, bạc” của cửa hàng với mức giá thấp hơn giá bán ra trên thị trường. Tuy nhiên, những giấy hẹn này thực chất do các đối tượng làm giả để chiếm đoạt tiền của người mua.

Thứ ba, trong các bài viết tư vấn, các đối tượng còn đăng tải đường link hoặc hình ảnh mã QR với nội dung mời tham gia nhóm cung cấp thông tin giá vàng, bạc. Khi người dân truy cập vào các đường link hoặc quét mã QR này, thiết bị di động có thể bị chiếm quyền kiểm soát, từ đó phát sinh các hành vi chiếm đoạt tài sản khác.

Trước tình trạng trên, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo “mua bán vàng, bạc giá một nửa chênh lệch cửa hàng” trên không gian mạng. Đồng thời, người dân cần chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè biết để phòng tránh, không để các đối tượng xấu lợi dụng.

Cơ quan công an khuyến nghị, khi có nhu cầu mua bán vàng, bạc hoặc các kim loại quý, người dân nên đến trực tiếp các cơ sở, công ty, doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp để được kiểm định và cam kết về chất lượng, trọng lượng sản phẩm theo đúng quy định. Trường hợp phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, hành vi có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần kịp thời báo cho cơ quan chức năng để được xử lý, ngăn chặn và phòng ngừa rủi ro.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên