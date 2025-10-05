Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an cảnh báo khẩn về thông tin "Chính phủ tặng mỗi người dân 1 triệu đồng dịp Tết"

05-10-2025 - 09:32 AM | Xã hội

Thông tin "Chính phủ tặng mỗi người dân 1 triệu đồng nhân dịp Tết Nguyên đán" là thông tin chưa được xác thực.

Công an tỉnh Nghệ An gần đây cho biết trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện thông tin thất thiệt cho rằng “Chính phủ sẽ tặng mỗi người dân 1 triệu đồng nhân dịp Tết Nguyên đán”. Thông tin này nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý của dư luận và gây hoang mang trong Nhân dân, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ văn bản hay thông báo chính thức nào từ Chính phủ, Bộ Nội vụ hoặc các cơ quan có thẩm quyền về việc hỗ trợ 1 triệu đồng/người dịp Tết Nguyên đán.

Nhiều tài khoản mạng lan truyền tin giả, chưa được kiểm chứng. Ảnh: CA tỉnh Nghệ An

Thông tin chưa được xác thực nêu trên xuất hiện sau khi Chính phủ có chính sách tặng 100.000 đồng/người trên phạm vi cả nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/2025 – một món quà có ý nghĩa tinh thần, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với Nhân dân. Một số đối tượng đã lợi dụng sự kiện này để xuyên tạc, tạo tin giả, gây nhiễu loạn thông tin.

Công an các đơn vị, địa phương đã tiếp nhận nhiều phản ánh từ người dân liên quan đến vấn đề trên. Trước tình hình đó, cơ quan Công an đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối:

Công an tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường phối hợp với chính quyền cơ sở để tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận diện, phòng tránh các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng; kêu gọi người dân khi phát hiện hành vi tung tin sai sự thật, giả mạo cơ quan nhà nước hoặc nghi ngờ hành vi lừa đảo, cần chủ động liên hệ với Công an địa phương để được tiếp nhận, xử lý kịp thời.

Để tiếp cận thông tin chính xác, người dân nên theo dõi các kênh chính thức như: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Công an, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh và các cổng thông tin của cơ quan nhà nước tại địa phương.

Theo Chi Chi

Doanh nghiệp tiếp thị

