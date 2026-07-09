Công an cảnh báo người đang dùng phần mềm lậu, vi phạm bản quyền

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, hiện nay, không khó để bắt gặp tình trạng người dùng cá nhân thường xuyên truy cập các trang web chiếu phim lậu, xem phát sóng trực tiếp các giải bóng đá trái phép hoặc vô tư tải các ứng dụng đã bị bẻ khóa (crack) về điện thoại và máy tính. Đối với các hộ kinh doanh hay doanh nghiệp, để tiết kiệm chi phí, nhiều nơi vẫn lạm dụng các phần mềm văn phòng, hệ điều hành, công cụ thiết kế hoặc phần mềm kế toán không có bản quyền.

Công an tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh rằng đây là những hành vi tiếp tay cho vi phạm bản quyền trên không gian mạng, trực tiếp đe dọa đến an toàn thông tin của chính người sử dụng.

Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân, hộ kinh doanh và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện: “Nói không với các sản phẩm, dịch vụ vi phạm bản quyền”.

1. Nhận diện các hành vi vi phạm bản quyền phổ biến hiện nay

Đối với cá nhân: Truy cập, theo dõi các trang web chiếu phim lậu, trang web phát sóng trực tiếp các giải đấu thể thao trái phép (như bóng đá lậu), tải và sử dụng các ứng dụng (app) bẻ khóa (crack) trên điện thoại, máy tính.

Đối với hộ kinh doanh, cơ quan, doanh nghiệp: Sử dụng các phần mềm văn phòng, phần mềm thiết kế, hệ điều hành (Windows, macOS...), phần mềm kế toán hoặc các hệ thống quản trị dữ liệu không có bản quyền (dùng bản crack) để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

2. Sử dụng sản phẩm vi phạm bản quyền là hành vi vi phạm pháp luật

Nhiều người dân và doanh nghiệp vẫn lầm tưởng việc dùng phần mềm "lậu" hay xem phim "chùa" chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng đây là hành vi vi phạm pháp luật.

Xử phạt hành chính: Theo Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan, hành vi sử dụng phần mềm máy tính mà không được phép của chủ sở hữu có thể bị phạt tiền lên đến 500 triệu đồng đối với tổ chức và 250 triệu đồng đối với cá nhân, đồng thời buộc tiêu hủy và tịch thu tang vật vi phạm.

Xử lý hình sự: Hành vi vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính lớn có thể bị xử lý hình sự theo Điều 225 Bộ luật Hình sự, với mức hình phạt cao nhất lên đến 3 năm tù đối với cá nhân và phạt tiền lên đến 3 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn/vĩnh viễn đối với pháp nhân thương mại.

3. Hiểm họa khôn lường về an ninh mạng

Không chỉ đối mặt với chế tài pháp lý, việc truy cập các website lậu và sử dụng phần mềm bẻ khóa là con đường ngắn nhất dẫn đến các nguy cơ:

- Nhiễm mã độc, virus: Các tệp tin bẻ khóa (crack) hoặc các trang web lậu thường cài cắm mã độc (malware, ransomware). Khi cài đặt, máy tính và mạng nội bộ của doanh nghiệp sẽ bị kiểm soát.

- Mất an toàn dữ liệu, tống tiền: Doanh nghiệp có thể bị mã hóa toàn bộ dữ liệu kế toán, khách hàng, bí mật kinh doanh để tống tiền, gây ngưng trệ hoạt động sản xuất.

- Đánh cắp tài khoản ngân hàng: Đối với cá nhân, việc truy cập các trang web lậu dễ khiến thông tin tài khoản ngân hàng, ví điện tử, mật khẩu mạng xã hội bị chiếm đoạt, dẫn đến thiệt hại nặng nề về tài chính.

Để xây dựng môi trường mạng an toàn và bền vững, cơ quan chức năng khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao ý thức tôn trọng sở hữu trí tuệ, kiên quyết tẩy chay và không truy cập vào các nền tảng phát nội dung vi phạm bản quyền. Việc ưu tiên sử dụng các dịch vụ giải trí chính thống, có bản quyền là cách tốt nhất để bảo vệ thiết bị và tài sản cá nhân.

Các hộ kinh doanh và doanh nghiệp cần ngay lập tức rà soát lại toàn bộ hệ thống máy tính. Việc khẩn trương gỡ bỏ các phần mềm bẻ khóa, không rõ nguồn gốc và đầu tư trang bị hệ điều hành hợp pháp là bước đi bắt buộc để bảo vệ an toàn dữ liệu cốt lõi của đơn vị. Cùng với đó, khi phát hiện các cá nhân, tổ chức có dấu hiệu cung cấp phần mềm lậu hoặc vận hành các trang web vi phạm bản quyền quy mô lớn, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên