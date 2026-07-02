Công an cảnh báo nóng tới tất cả người dân nhận được tin nhắn, cuộc gọi với nội dung “khẩn cấp” sau

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đối tượng liên tục thay đổi kịch bản, lợi dụng sự phát triển của công nghệ, mạng xã hội cùng tâm lý chủ quan của người dân để thực hiện hành vi phạm tội.

Theo Công an phường Cam Ly - Đà Lạt, mặc dù hình thức lừa đảo không ngừng biến đổi, hầu hết các vụ việc đều được xây dựng dựa trên một "kịch bản tâm lý" quen thuộc: tạo ra cảm giác cấp bách để khiến nạn nhân mất bình tĩnh và đưa ra quyết định vội vàng.

Những tình huống "khẩn cấp" mà các đối tượng thường dựng lên rất đa dạng. Đó có thể là thông báo tài khoản ngân hàng sắp bị khóa nếu không xác minh ngay; cuộc gọi tự xưng cơ quan chức năng thông báo nạn nhân có liên quan đến một vụ án; tin nhắn cho biết người thân gặp tai nạn cần chuyển tiền gấp; hoặc lời mời tham gia một cơ hội đầu tư với lý do chỉ còn vài phút cuối cùng.

Điểm chung của các chiêu trò này là đều tạo áp lực về thời gian, buộc nạn nhân phải hành động ngay mà không có thời gian suy nghĩ hay kiểm chứng thông tin. Các đối tượng lừa đảo hiểu rằng khi con người rơi vào trạng thái lo lắng, sợ hãi hoặc hoang mang, khả năng phân tích và đánh giá thông tin sẽ giảm đi đáng kể. Chính vì vậy, chúng luôn tìm cách thúc ép nạn nhân chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện các yêu cầu khác trong thời gian ngắn nhất.

Điều đáng lo ngại là nạn nhân của các vụ lừa đảo hiện nay không chỉ là người cao tuổi hay những người ít tiếp cận công nghệ. Trên thực tế, nhiều người trẻ, có trình độ học vấn, thường xuyên sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng công nghệ vẫn trở thành nạn nhân chỉ vì một phút thiếu bình tĩnh, để cảm xúc lấn át lý trí.

Theo Công an phường Cam Ly - Đà Lạt, dù thủ đoạn có thay đổi như thế nào, người dân vẫn có thể tự bảo vệ mình bằng một nguyên tắc đơn giản nhưng hiệu quả: Dừng lại - Kiểm tra - Xác minh .

Theo đó, trước hết cần dừng lại để giữ bình tĩnh trước những thông tin mang tính đe dọa hoặc thúc ép. Tiếp đó, kiểm tra kỹ nội dung thông tin, số điện thoại, đường link hoặc tài khoản liên hệ để phát hiện những dấu hiệu bất thường. Cuối cùng, xác minh thông tin thông qua các kênh chính thống hoặc người có liên quan trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch hay cung cấp thông tin nào.

Bên cạnh đó, Công an phường Cam Ly - Đà Lạt khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng hoặc thông tin cá nhân cho người lạ; không cài đặt ứng dụng từ các đường link không rõ nguồn gốc; không chuyển tiền khi chưa xác minh đầy đủ thông tin; đồng thời thường xuyên cập nhật các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới để nâng cao khả năng tự bảo vệ trên môi trường mạng.

Để hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, mỗi người dân cần chủ động trang bị kiến thức về an toàn thông tin, nâng cao tinh thần cảnh giác và chia sẻ các cảnh báo tới người thân, bạn bè, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em.

Thực tế cho thấy, chậm lại vài phút để kiểm chứng thông tin sẽ không làm mất đi bất kỳ cơ hội nào. Ngược lại, chỉ một quyết định vội vàng trong tâm lý hoang mang có thể khiến chúng ta đánh mất thành quả tích góp sau nhiều năm lao động.

Các đối tượng lừa đảo có thể thay đổi thủ đoạn, công nghệ và cách tiếp cận nạn nhân, nhưng "vũ khí" nguy hiểm nhất mà chúng luôn sử dụng vẫn là tâm lý mất bình tĩnh của người bị hại. Vì vậy, mỗi người cần ghi nhớ: đừng để hai chữ "khẩn cấp" đánh cắp lý trí, bởi khi giữ được sự bình tĩnh, chúng ta đã vô hiệu hóa một trong những thủ đoạn nguy hiểm nhất của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng