Con hỏi: "Hồi đó mẹ thi tuyển sinh 10 ra sao", bà mẹ TP.HCM đưa ra tờ giấy ố màu, đọc mà phục sát đất!

Mỗi mùa tuyển sinh lớp 10, mạng xã hội lại ngập tràn những câu chuyện về áp lực thi cử, điểm số và những giấc mơ vào trường công lập. Thế nhưng, giữa hàng loạt bài đăng căng thẳng, một bức ảnh cũ của một bà mẹ ở TP.HCM lại khiến nhiều người mỉm cười và bất ngờ vì gợi nhớ về một thời đi học rất khác.

Khi được con hỏi về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm xưa, người mẹ đã trả lời "hình như mẹ được tuyển thẳng" ròi lẳng lặng rút ra một tờ giấy úa màu thời gian. Tờ giấy chứng nhận khiến người con chỉ biết "phục sát đất", kéo theo một làn sóng chia sẻ đầy tự hào, hài hước và cả những xúc động từ cư dân mạng về thế hệ cha anh ngày trước.

Đó là Giấy chứng nhận được tuyển thẳng vào trường PTTH năm học 1991-1992 do Sở Giáo dục TP.HCM cấp. Theo nội dung trên giấy, bà N.T.H.A, học sinh Trường PTCS Tam Bình, đủ điều kiện được tuyển thẳng vào lớp 10 Trường THPT Thủ Đức.

Dù đã hơn ba thập kỷ trôi qua, đây vẫn là một minh chứng cho thành tích học tập đáng nể của thế hệ trước. (Ảnh: alittle.nyn)

Tờ giấy cũ kỹ với những dòng chữ đánh máy và con dấu đỏ khiến không ít người thích thú. Dù đã hơn ba thập kỷ trôi qua, đây vẫn là một minh chứng cho thành tích học tập đáng nể của thế hệ trước.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều cư dân mạng chia sẻ rằng bố mẹ mình cũng từng được tuyển thẳng nhờ thành tích học tập xuất sắc.

Một người bình luận: "Mẹ mình cũng được tuyển thẳng vì có giải Văn". Người khác kể: "Mẹ tớ được tuyển thẳng vì là học sinh giỏi đi thi quốc gia". Không ít người còn bày tỏ sự ngưỡng mộ khi biết người mẹ trong câu chuyện từng học tại Trường THPT Thủ Đức - một trong những ngôi trường có tiếng của TP.HCM thời bấy giờ.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng chia sẻ những kỷ niệm rất khác về chuyện thi cử của cha mẹ mình. Có người xúc động viết: "Bố mẹ mình ngày xưa không có điều kiện đi học. Cả họ cũng không ai học hết đại học. Mình thấy rất biết ơn vì sau này vẫn có cơ hội học hành đầy đủ và có công việc ổn định".

Tuyển thẳng vào lớp 10 không phải là điều quá xa lạ ở Việt Nam. Qua từng giai đoạn, chính sách này dành cho những học sinh đạt thành tích nổi bật như đoạt giải quốc gia, quốc tế hoặc đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi theo quy định của từng thời kỳ.

Điều đáng quý trong câu chuyện chính là giá trị của sự cố gắng được lưu giữ suốt hơn 30 năm.

Giữa thời đại mà nhiều giấy tờ đã được số hóa, những tấm giấy ngả màu ấy vẫn khiến người ta xúc động. Chúng không chỉ ghi lại một thành tích học tập, mà còn là ký ức về tuổi học trò, về những tháng ngày miệt mài đèn sách của một thế hệ.

Có lẽ vì vậy mà chỉ từ một câu hỏi rất giản dị của con: "Hồi đó mẹ thi tuyển sinh lớp 10 ra sao vậy?", cả một miền ký ức đã được mở ra, khiến nhiều người bồi hồi nhớ về thời thanh xuân của chính cha mẹ mình.