Người đàn ông 30 tuổi tử vong vì tiểu đường, bác sĩ phát đi thông báo khẩn: Bỏ ngay 2 món khỏi thực đơn ăn sáng!

Cái chết đột ngột của Xiao Chen, một nhân viên văn phòng 30 tuổi (Trung Quốc) gần đây một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho giới trẻ về bệnh tiểu đường và thói quen ăn sáng tùy tiện.

Vốn có sức khỏe tốt và chưa từng phát hiện bệnh lý qua các kỳ khám định kỳ, Xiao Chen thường ăn sáng qua loa để tiết kiệm thời gian. Mỗi ngày, anh đều mua bánh mì ngọt hoặc bánh kếp chiên kèm một chai nước ngọt tại cửa hàng tiện lợi. Anh duy trì thói quen này liên tục suốt 5 năm.

Gần đây, Xiao Chen bất ngờ bị buồn nôn, nôn mửa liên tục rồi rơi vào hôn mê sâu ngay tại nơi làm việc. Dù được đưa đi cấp cứu lập tức, anh đã qua đời do biến chứng nhiễm toan ceton vì tiểu đường cấp tính.

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Trước đó, anh hoàn toàn không biết mình mắc bệnh và thường bỏ qua các dấu hiệu nhẹ như mệt mỏi, khô miệng, khát nước. Bác sĩ điều trị buồn bã nhắc nhở, nguyên nhân gốc rễ dẫn đến cái chết của chàng trai trẻ xuất phát từ chính thói quen ăn sáng sai lầm trong thời gian dài.

Bữa sáng quyết định trực tiếp đến sinh mệnh của tuyến tụy

Sau một đêm dài nhịn ăn, lượng đường trong máu vào buổi sáng ở mức thấp nhất, khiến tuyến tụy trở nên nhạy cảm nhất. Khác với bữa trưa hay bữa tối, chất lượng của bữa sáng quyết định trực tiếp đến sự ổn định đường huyết của cả ngày.

Khi bạn nạp năng lượng vào sáng sớm, tuyến tụy sẽ tiết ra insulin để chuyển hóa thức ăn. Nếu bữa sáng lành mạnh, đường huyết sẽ tăng tiến từ từ, giúp tuyến tụy hoạt động nhịp nhàng. Ngược lại, nếu bạn nạp thực phẩm nhiều đường và chất béo ngay khi vừa ngủ dậy, đường huyết sẽ bị đẩy lên cao đột ngột. Cú sốc này ép tuyến tụy phải hoạt động kiệt quệ để phóng thích lượng insulin khổng lồ. Việc duy trì thói quen này liên tục sẽ khiến các tế bào tuyến tụy bị tổn thương không thể phục hồi, dẫn đến rối loạn tiết insulin và sinh ra bệnh tiểu đường.

Các dữ liệu lâm sàng cho thấy, người ăn sáng sai cách có nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 cao gấp 3 lần người bình thường. Nếu thường xuyên ăn 2 món sau, cơ thể bạn sẽ rơi vào vùng nguy hiểm chỉ sau 2 tháng:

1. Các món bánh ngọt và đồ uống chế biến sẵn nhiều đường

Đứng đầu danh sách đen là bánh mì ngọt, bánh kem, trà sữa hoặc sữa đậu nành nhiều đường. Đây là lựa chọn khoái khẩu của giới trẻ vì tiện lợi, nhưng lại chứa lượng đường sucrose và siro mạch nha khổng lồ, trong khi chất xơ gần như bằng không.

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Khi ăn các món này vào buổi sáng, đường huyết sẽ tăng vọt trong thời gian ngắn, kích thích tuyến tụy tiết ra một lượng insulin lớn. Lâu dần, điều này dẫn đến hiện tượng kháng insulin. Khi cơ thể kém nhạy cảm với insulin, đường sẽ tích tụ trong máu và gây tăng đường huyết kéo dài, cuối cùng dẫn đến bệnh tiểu đường.

2. Các món ăn sáng chiên rán, ngập dầu mỡ

Bánh quẩy chiên, bánh kếp rán hay các loại bánh bột mì chiên qua dầu mỡ là thủ phạm tiếp theo. Chúng chứa hàm lượng calo và chất béo bão hòa cực cao nhưng lại nghèo dinh dưỡng.

Việc tiêu thụ các món chiên rán vào sáng sớm làm tích tụ mỡ thừa, gây béo phì và cholesterol cao. Lượng chất béo quá tải này làm giảm độ nhạy của insulin và cản trở quá trình chuyển hóa đường. Thói quen này không chỉ làm tăng đường huyết mà còn tàn phá hệ thống mạch máu, dễ dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như suy thận hoặc bệnh lý tim mạch.

Nếu liên tục ăn 2 nhóm món này, chỉ sau 1 đến 2 tháng, bạn sẽ bắt đầu thấy mệt mỏi vào buổi sáng, khô miệng, khát nước và đi tiểu đêm nhiều. Đó là lúc tuyến tụy phát đi tín hiệu cầu cứu, cần đi kiểm tra đường huyết lúc đói ngay lập tức.

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Vậy ăn sáng thế nào mới tốt?

Để kiểm soát đường huyết từ gốc rễ, bác sĩ điều trị của Xiao Chen khuyến nghị cần thay đổi thực đơn ăn sáng ngay lập tức với một số lưu ý như:

- Ưu tiên tinh bột hấp thu chậm: Thay thế hoàn toàn bánh mì trắng, bánh ngọt bằng ngũ cốc nguyên hạt như khoai lang, ngô, yến mạch hoặc bánh mì nguyên cám để đường huyết tăng từ từ.

- Bổ sung protein và rau xanh: Áp dụng công thức "Tinh bột + Protein + Rau xanh". Hãy thêm trứng luộc, sữa tươi không đường và dưa chuột, cà chua vào bữa sáng để làm chậm quá trình hấp thu đường.

- Ăn đúng giờ, nhai chậm: Cố gắng hoàn thành bữa sáng trước 9 giờ sáng nhằm giúp dạ dày và tuyến tụy thiết lập một đồng hồ sinh học ổn định, tránh tình trạng đường huyết trồi sụt thất thường.

Nguồn và ảnh: Sohu, NetEase Health