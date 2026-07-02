Chiêm ngưỡng không gian sống chuẩn tương lai tại khu căn hộ ven sông Gladia Heights

Tại sự kiện, bộ đôi căn hộ mẫu 2 phòng ngủ (2PN) và 3 phòng ngủ (3PN) của Gladia Heights đã mở ra hành trình khám phá không gian sống đẳng cấp ven sông kề cận Thủ Thiêm, nơi khách hàng có thể trực tiếp cảm nhận triết lý "Future-First" - Chuẩn Sống Tương Lai được Keppel & Khang Điền hiện thực hóa trong từng chi tiết thiết kế.

Chuẩn sống tương lai được hiện thực hóa

Lấy con người làm trung tâm trong mọi quy hoạch và thiết kế, mỗi căn hộ tại Gladia Heights được phát triển không chỉ để đáp ứng nhu cầu ở, mà còn hướng đến việc kiến tạo môi trường sống cân bằng, nơi mỗi thành viên đều có không gian để kết nối, nghỉ ngơi và phát triển.

Hướng đến những người trẻ thành đạt và các gia đình hiện đại, căn hộ 2PN là khúc giao hưởng mang phong cách "Modern Luxury" - nơi sự sang trọng được thể hiện qua những đường nét tinh giản và hệ vật liệu cao cấp. Với diện tích 85m2, căn hộ 2PN được bố trí khoa học giúp tối ưu công năng sử dụng, tạo nên không gian sống gọn gàng, tiện nghi nhưng vẫn mang đến cảm giác rộng thoáng.

Không gian căn 2PN sang trọng, hiện đại dành cho gia đình trẻ

Điểm nhấn nổi bật của căn hộ 2PN nằm ở phòng khách với mảng tường TV ốp đá nung kết hợp vân cẩm thạch sang trọng. Khu vực bếp được thiết kế tối giản với hệ vật liệu laminate hiện đại, tạo nên sự cân bằng giữa thẩm mỹ, độ bền và cảm giác ấm cúng. Phòng ngủ chính được thiết kế với gam màu trung tính thanh lịch với hệ chiếu sáng đa lớp mang đến không gian riêng tư thư thái, như một nơi nghỉ dưỡng ngay trong chính ngôi nhà.

Nếu căn hộ 2PN hướng đến tính hiệu quả, linh hoạt cho nhịp sống năng động, thì căn hộ mẫu 3PN với diện tích 125m2 cùng ngôn ngữ thiết kế "Serene Spark", lại mang đến sự cân bằng và tối ưu tính kết nối gia đình.

Phòng khách, phòng ăn và bếp được bố trí liên thông, giúp mở rộng không gian sinh hoạt chung. Trong đó, đảo bếp trung tâm với thiết kế đa năng, tích hợp kệ lưu trữ thông minh, không chỉ tối ưu công năng sử dụng mà còn tạo không gian để các thành viên quây quần và sẻ chia những khoảnh khắc thường nhật.

Các không gian riêng tư cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Phòng ngủ chính mang gam màu be ấm áp, vật liệu gỗ tự nhiên, hệ tủ kính sang trọng cùng hệ đèn chiếu sáng âm tường tạo chiều sâu thị giác. Phòng ngủ cho con trẻ cũng được cá nhân hóa theo từng độ tuổi và sở thích riêng, tạo nên không gian phát triển toàn diện cho trẻ.

Căn hộ mẫu 3PN nổi bật với đảo bếp rộng thoáng, nâng tầm trải nghiệm sống

Bên cạnh thiết kế chỉn chu, danh mục bàn giao cao cấp đến từ các thương hiệu quốc tế uy tín như Bosch, Hafele, Grohe, Toto, Daikin hay Yale... cũng góp phần nâng tầm chất lượng sống cho cư dân Gladia Heights.

Tối ưu trải nghiệm từ kiến trúc và quy hoạch đồng bộ

Đằng sau những không gian được chăm chút về thẩm mỹ, Gladia Heights còn được phát triển dựa trên tư duy kiến trúc hướng đến trải nghiệm sống xanh và bền vững.

Được thiết kế theo mô hình đơn lập và song lập, mỗi căn hộ tại Gladia Heights đều trở thành căn góc với ba mặt thoáng hiếm có. Hệ cửa kính lớn, ban công rộng thoáng cùng trần cao giúp tối ưu ánh sáng và gió tự nhiên, mở ra tầm nhìn hướng ra mảng xanh, mặt nước và bầu trời, mang thiên nhiên trở thành một phần của trải nghiệm sống mỗi ngày.

Không gian sống chuẩn tương lai tại Gladia Heights được kiến tạo từ thiết kế khác biệt và nền tảng quy hoạch cụm đô thị đồng bộ 60ha.

Không chỉ gây ấn tượng ở không gian sống bên trong mỗi căn hộ, Gladia Heights còn sở hữu giá trị cộng hưởng khi nằm trong cụm đô thị quy mô 60ha kế cận Thủ Thiêm. Tại đây, cư dân được thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh với 9ha cảnh quan, hạ tầng và tiện ích cùng 5 công viên chủ đề rộng lớn, 2km đường dạo bộ quanh dự án tạo nên môi trường sống giàu kết nối với thiên nhiên. Kết hợp với hơn 60 tiện ích nội khu được bố trí xuyên suốt 3 tầng trải nghiệm, Gladia Heights thiết kế một chuẩn sống cân bằng, nơi cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn sự tiện nghi của đô thị hiện đại và sự thư thái của thiên nhiên ngay trước ngưỡng cửa.

Sở hữu không gian sống chuẩn tương lai với giải pháp tài chính linh hoạt

Song hành cùng việc ra mắt căn hộ mẫu, Gladia Heights cũng giới thiệu các giải pháp tài chính giúp khách hàng dễ dàng sở hữu. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 10% giá trị căn hộ, tương đương khoảng 650 triệu đồng, đã có thể sở hữu căn hộ 2PN. Ngân hàng hỗ trợ vay đến 75%, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất lên đến 24 tháng, giúp giảm áp lực tài chính cho khách hàng đầu tư lẫn ở thực.

Theo tiến độ dự kiến, đến thời điểm nhận nhà vào quý 4 năm 2027, khách hàng thanh toán thêm 10%. 5% còn lại sẽ được thanh toán khi có thông báo cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, tạo điều kiện để người mua chủ động kế hoạch tài chính và tối ưu dòng tiền trong suốt quá trình an cư, đầu tư.

Gladia Heights thu hút khách hàng nhờ chính sách thanh toán hấp dẫn

Bên cạnh đó, khách hàng tiên phong còn được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn như chiết khấu 2% khi đặt chỗ sớm, miễn phí quản lý trong 12 tháng đầu cùng các chương trình phát triển toàn diện cho các cư dân tương lai.

Sở hữu vị trí đắc địa ngay mặt tiền trục Võ Chí Công, mỗi căn hộ được chăm chút tỉ mỉ trong từng chi tiết cùng chính sách sở hữu hấp dẫn, Gladia Heights đang trở thành lựa chọn cho những khách hàng tìm kiếm một không gian sống cao cấp kế cận Thủ Thiêm.

Để chiêm ngưỡng không gian sống chuẩn tương lai tại khu căn hộ cao cấp ven sông Gladia Heights, vui lòng liên hệ:

Hotline: 1800 64 67 68

Website: https://gladiaheights.com.vn/

Địa chỉ tham quan nhà mẫu: Võ Chí Công, Phường Bình Trưng, TP.HCM

(*) Chi tiết theo CSBH của CĐT