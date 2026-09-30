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Công an cảnh báo tới người dân có giao dịch trong tài khoản với nội dung chuyển khoản sau

| | Kinh tế số

Công an cảnh báo người dân chuyển tiền qua điện thoại với nội dung “phục vụ điều tra”, “chứng minh tài sản”.

Sau cuộc gọi yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính, người phụ nữ SN 1957 quyết không làm theo mà báo công an Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Bà Bùi Thị Châu trực tiếp gửi thư cảm ơn Công an xã Cẩm Trung.

Ngày 29/9/2026, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an xã Cẩm Trung vừa kịp thời tuyên truyền, giải thích cho người dân trên địa bàn xã nâng cao cảnh giác với các hành vi giả danh cán bộ Công an để lừa đảo.

Trước đó, khoảng 8h ngày 28/9/2026, bà Bùi Thị Châu (sinh năm 1957, trú tại xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh) nhận được cuộc điện thoại của người lạ tự xưng là Tuấn, cán bộ Công an xã Cẩm Trung gọi đến để hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính. Sau một lúc trao đổi, bà Châu nghi ngờ đây là hành vi lừa đảo nên đã đến trình báo sự việc với Công an xã.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cẩm Trung đã xác minh vụ việc, hướng dẫn và giải thích cụ thể cho bà Châu, đồng thời tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng thường sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cảm kích trước việc làm trên, bà Châu đã viết thư cảm ơn Công an xã Cẩm Trung.

Sau cuộc gọi yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính, người phụ nữ SN 1957 quyết không làm theo mà báo công an Hà Tĩnh - Ảnh 3.

Thư cảm ơn của bà Bùi Thị Châu gửi Công an xã Cẩm Trung.

Một trong những thủ đoạn được các đối tượng lừa đảo sử dụng là giả danh cán bộ Công an để gọi điện cho người dân, tạo tâm lý hoang mang, lo sợ bằng cách thông báo rằng người dân có liên quan đến một vụ án, vụ việc hoặc hành vi vi phạm pháp luật. Sau đó, đối tượng có thể yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mã OTP hoặc thực hiện các giao dịch chuyển tiền theo hướng dẫn.

Cơ quan Công an xã Cẩm Trung khuyến cáo người dân không hoảng sợ, không làm theo yêu cầu của các đối tượng qua điện thoại, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP; đồng thời tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ khi chưa xác minh rõ thông tin. Cơ quan Công an khi làm việc với công dân sẽ thực hiện theo quy định, không yêu cầu người dân chuyển tiền qua điện thoại để “phục vụ điều tra”, “chứng minh tài sản” hoặc “chứng minh mình không liên quan đến vụ án”. Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn từ những người không quen biết, đặc biệt là các trường hợp giả danh Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc các cơ quan Nhà nước để thông báo liên quan đến vụ án, vụ việc, sau đó yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền.

Đại Phú

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