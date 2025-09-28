Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an Đà Nẵng giải cứu 1 nữ sinh Hà Nội trong nhà nghỉ

28-09-2025 - 15:55 PM | Lifestyle

Trong tâm lý hoảng loạn, nữ sinh B. đã chuyển toàn bộ 556.438 đồng có trong tài khoản cá nhân vào số tài khoản do các đối tượng cung cấp.

Ngày 27/9, Công an phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) cho biết đã giải cứu thành công nữ sinh B. (SN 2007, quê Hà Nội, hiện là sinh viên trên địa bàn) khỏi một vụ lừa đảo “bắt cóc online” với thủ đoạn tinh vi.

Trước đó, mẹ của B. bất ngờ nhận được tin nhắn qua Zalo với nội dung đe dọa “con gái đang bị giữ, yêu cầu chuyển 50 triệu đồng để chuộc người”. Cùng lúc này, B. bị nhóm đối tượng giả danh Cơ quan Công an gọi video, đưa ra hồ sơ vụ án giả mạo và yêu cầu chuyển tiền để “chứng minh trong sạch”. Chúng còn buộc nữ sinh thuê nhà nghỉ ở một mình, dựng kịch bản “trúng tuyển du học” để che mắt người thân.

Trong tâm lý hoảng loạn, nữ sinh B. đã chuyển toàn bộ 556.438 đồng có trong tài khoản cá nhân vào số tài khoản do các đối tượng cung cấp. Ngay khi nhận tin báo, Công an phường Hòa Khánh triển khai biện pháp nghiệp vụ, đến 13h30 cùng ngày đã phát hiện và giải cứu nạn nhân tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Công an Đà Nẵng giải cứu 1 nữ sinh Hà Nội trong nhà nghỉ- Ảnh 1.

Nữ sinh được phát hiện đang ở trong 1 nhà nghỉ - Ảnh: CA TP Đà Nẵng

Theo Công an Đà Nẵng, vụ việc là lời cảnh báo mạnh mẽ đến cộng đồng về thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường giả danh cơ quan chức năng, tạo áp lực tâm lý khiến nạn nhân và người thân hoảng loạn, mất khả năng suy xét, từ đó dễ dàng rơi vào bẫy. Người dân cần tuyệt đối tỉnh táo, không làm theo yêu cầu của kẻ lạ, không chuyển tiền hay cung cấp thông tin cá nhân khi chưa được xác minh rõ ràng. Khi gặp tình huống tương tự, cần nhanh chóng liên hệ ngay với Cơ quan Công an để được hỗ trợ kịp thời.

Mỗi gia đình hãy chủ động trang bị kiến thức phòng ngừa, đặc biệt nhắc nhở con em sinh viên, học sinh – những đối tượng dễ bị lừa đảo nhắm tới – về các thủ đoạn “bắt cóc online”, lừa đảo qua mạng. Cảnh giác chính là “lá chắn” quan trọng nhất để bảo vệ bản thân và người thân khỏi cạm bẫy của tội phạm công nghệ cao.

Công an Đà Nẵng giải cứu 1 nữ sinh Hà Nội trong nhà nghỉ- Ảnh 2.

Các thủ đoạn của đối tượng bắt cóc online


Cách xác định số điện thoại vừa gọi đến là ai, biết ngay giao hàng hay lừa đảo

Theo Trang Anh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyện gì đang xảy ra với Starbucks?

Chuyện gì đang xảy ra với Starbucks? Nổi bật

Rút sổ tiết kiệm 5 tỷ về quê xây nhà, mới sau 1 tháng, người đàn ông thừa nhận: Cuộc sống chưa bao giờ dễ thở như vậy

Rút sổ tiết kiệm 5 tỷ về quê xây nhà, mới sau 1 tháng, người đàn ông thừa nhận: Cuộc sống chưa bao giờ dễ thở như vậy Nổi bật

Doãn Hải My gây sốt với khí chất quý phái chuẩn tiểu thư Hà thành, nhìn sang mẹ đẻ mới thấy gen nhà này đỉnh!

Doãn Hải My gây sốt với khí chất quý phái chuẩn tiểu thư Hà thành, nhìn sang mẹ đẻ mới thấy gen nhà này đỉnh!

15:42 , 28/09/2025
Tuổi 52 cực phong độ của "ông trùm đại gia Vĩnh Long" được Cát Tường công khai gọi "ông xã"

Tuổi 52 cực phong độ của "ông trùm đại gia Vĩnh Long" được Cát Tường công khai gọi "ông xã"

15:35 , 28/09/2025
Cuộc sống của nam ca sĩ Việt đình đám sau 78 ngày làm đám cưới với mẹ đơn thân, có 2 con riêng

Cuộc sống của nam ca sĩ Việt đình đám sau 78 ngày làm đám cưới với mẹ đơn thân, có 2 con riêng

15:24 , 28/09/2025
Tình trạng hôn nhân của vợ chồng ông chủ Saigon Square sau 1 năm không xuất hiện chung

Tình trạng hôn nhân của vợ chồng ông chủ Saigon Square sau 1 năm không xuất hiện chung

14:48 , 28/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên