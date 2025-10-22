Công an đang điều tra một thanh niên sinh năm 2007, dùng các tài khoản chính chủ tại Techcombank, MB để nhận tiền lừa đảo: Ai là nạn nhân khẩn trương trình báo

Vụ án có bị can đang bị tạm giam là Đào Anh Dũng, sinh ngày: 23/5/2007, HKTT tại: khu phố Tây Bắc, xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ, bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 1, Điều 174 Bộ Luật Hình Sự.

Quá trình điều tra xác định: Do không có việc làm ổn định và cần tiền tiêu xài cá nhân, trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến nay Đào Anh Dũng đã nảy sinh ý định Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Dũng tạo lập các tài khoản Facebook với tên "Anh Dung" và "Hoa Lan Tím", sau đó lên mạng tải các hình ảnh, video các mặt hàng như gậy Golf, nhộng ong, cây cảnh bon sai về điện thoại của mình rồi đăng lên các tài khoản Facebook trên để rao bán. Sau khi có người hỏi mua hàng thì Dũng gửi số tài khoản 2266335588 ngân hàng Techcombank và số tài khoản 8664333338386 ngân hàng MBBank (đều là số tài khoản chính chủ của Dũng) để khách hàng chuyển tiền. Sau khi nhận được tiền, Dũng không chuyển hàng mà chặn Facebook, Zalo và số điện thoại người mua rồi chiếm đoạt tiền.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng, giải quyết triệt để vụ án, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên thông báo và đề nghị công dân là bị hại của vụ án trên liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên, số 6 đường Bạch Đằng, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên - SĐT: 0221.3565320 hoặc liên hệ trực tiếp với Điều tra viên Trần Huy Dũng - SĐT: 0977.196.113 trước ngày 18/11/2025 để phối hợp giải quyết.

Theo Cổng TTĐT Công an Hưng Yên